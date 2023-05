Le prince William et Kate Middleton partagent une nouvelle vidéo pour célébrer le couronnement du roi Charles : « Quoi. Un jour’

Le prince William et Kate Middleton ont célébré le couronnement du roi Charles III avec un nouveau clip qu’ils ont partagé après la fin de la journée historique.

La princesse et la princesse de Galles ont publié une vidéo récapitulative contenant des images officielles des festivités après le couronnement du roi Charles et de la reine Camilla à l’abbaye de Westminster à Londres samedi.

« Quoi. A. Day. », a écrit le couple sur sa page Twitter officielle.

« Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible », ont-ils ajouté.

LE ROI CHARLES OFFICIELLEMENT COURONNÉ MONARQUE BRITANNIQUE

Au début de la vidéo, Kate, 41 ans, et William, 40 ans, ont été vus vêtus de leurs robes et manteaux de cérémonie alors qu’ils descendaient les marches en partance pour l’abbaye de Westminster.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont été rejoints par leurs enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans. La famille a été vue souriante alors qu’elle montait dans des SUV noirs en route vers l’église royale.

La vidéo d’une minute présentait les moments forts de la journée, notamment la procession royale et le défilé aérien au-dessus du palais de Buckingham. William, Kate et leurs enfants ont été vus agitant de leur voiture et souriant alors qu’ils étaient réunis avec la famille royale sur le balcon du palais.

La vidéo s’est terminée par un plan de clôture de Charles faisant signe de la main alors qu’il se tenait sur le balcon avec Camilla.

La cérémonie historique était le premier couronnement britannique depuis que la mère de Charles, la reine Elizabeth II, a été couronnée il y a 70 ans. Le couronnement a été marqué par des hommages touchants au défunt monarque, décédé à l’âge de 96 ans en Écosse en septembre dernier.

Kate portait le collier George VI Festoon, commandé par le roi George VI en 1950 comme cadeau pour sa fille, alors princesse Elizabeth. Elle portait aussi une paire de boucles d’oreilles en diamants et perles appartenait auparavant à sa défunte belle-mère, la princesse Diana.

L’ensemble de couronnement de la princesse de Galles comportait une robe personnalisée d’Alexander McQueen, le même créateur qui a confectionné sa robe de mariée pour son mariage royal avec William. Charlotte s’est coordonnée avec sa mère dans une robe cape blanche McQueen et les deux coiffes à feuilles scintillantes de McQueen.

Au cours de la cérémonie, William, qui portait l’uniforme de cérémonie des gardes gallois, a honoré son père d’un vœu prononcé. George, qui était l’un des quatre pages d’honneur de Charles, portait un uniforme rouge. Il est le plus jeune futur roi à avoir eu un rôle officiel dans un sacre.

Cependant, c’est Louis qui a de nouveau volé la vedette lors de l’événement royal. L’enfant de cinq ans a été photographié en train de bâiller lors de la cérémonie, pressant son nez contre la fenêtre de la voiture pendant la procession et criant depuis le balcon pendant le survol.

Le couronnement historique de Charles a réuni 2 200 invités et a été regardé par des millions de personnes dans le monde.