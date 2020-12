Le duc et la duchesse de Cambridge sont actuellement en tournée au Royaume-Uni pour remercier les principaux travailleurs et communautés pour leurs efforts pendant la pandémie de Covid-19.

Le couple s’est rendu en Écosse et a visité Berwick upon Tweed, Batley et Manchester lundi alors qu’ils rencontraient des écoliers, des ambulanciers, des bénévoles et des travailleurs caritatifs.