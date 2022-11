Le prince William et Kate Middleton n’ont «pas l’intention» de voir Meghan Markle et le prince Harry lors d’un voyage aux États-Unis: source

Le prince William et son épouse Kate Middleton viennent aux États-Unis pour la première fois en huit ans, mais il est peu probable qu’ils retrouvent le prince Harry et Meghan Markle.

Une source proche du prince et de la princesse de Galles a déclaré lundi à ETOnline que le couple n’avait “pas l’intention” de voir le duc et la duchesse de Sussex lors de leur visite.

William et Middleton, tous deux âgés de 40 ans, se rendent à Boston, dans le Massachusetts, pour la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix Earthshot. Quant aux Sussex, il est probable qu’ils seront encore en Californie avant de se rendre dans la même région la semaine suivante lors de leur visite à New York. Le prince et la princesse de Galles se rendront à Boston mercredi pour trois jours d’engagements publics.

Les représentants du prince et de la princesse de Galles ainsi que du duc et de la duchesse de Sussex n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

LE PRINCE WILLIAM PRÉVOIT LA PREMIÈRE VISITE AUX ÉTATS-UNIS EN 8 ANS AVEC KATE MIDDLETON POUR LA CÉRÉMONIE DES PRIX MONDIAUX DE L’ENVIRONNEMENT

Selon l’initié, William et Middleton sont “excités” pour leur premier voyage international depuis qu’ils ont pris leurs nouveaux titres de prince et de princesse de Galles. La source a noté que même si le couple “apprécie l’histoire associée à leurs titres, ils veulent naturellement se tourner vers l’avenir et tracer leur propre chemin”.

Au cours de leur voyage, le couple espère “rencontrer la communauté locale” et apprendre comment le changement climatique est traité dans l’État. Le voyage se terminera par la cérémonie au MGM Music Hall dans l’espoir de sensibiliser au travail innovant qui est fait pour protéger l’environnement.

Earthshot offre 1 million de livres (1,2 million de dollars) en prix aux gagnants de cinq catégories distinctes : protection de la nature, air pur, revitalisation des océans, élimination des déchets et changement climatique. Les gagnants et les 15 finalistes reçoivent également de l’aide pour développer leurs projets afin de répondre à la demande mondiale.

En septembre de cette année, la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, a affirmé que le fossé entre les frères s’était approfondi au fil des ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“William ne peut tout simplement pas pardonner [Harry]pas seulement pour son comportement, ce qu’il a fait et comment il l’a fait, mais regardez combien repose maintenant sur William”, a expliqué Nicholl dans “Dan Wooton Tonight”.

“Il a toujours pensé qu’Harry serait son ailier”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, il le fait tout seul. Dieu merci, il a Kate à ses côtés.”

Dans son livre “The New Royals”, Nicholl a souligné qu'”il y avait des sourcils levés au palais” après qu’Harry ait parlé de sa rencontre avec la reine Elizabeth II dans l’émission “Today”. Lors de sa comparution en avril de cette année, l’homme de 38 ans a déclaré qu’il voulait s’assurer que sa grand-mère était “protégée” et avait “les bonnes personnes autour d’elle”.

“Il n’était pas clair si Harry faisait référence à son père et à William ou aux aides les plus proches de la reine – comme son secrétaire privé, Sir Edward Young, sa conseillère personnelle et styliste interne, Angela Kelly, et les personnes de confiance courtisan Paul Whybrew », a écrit Nicholl. “Il semblait que la volonté d’Harry de regagner une partie de la confiance qui avait été brisée après Oprah avait été anéantie. Il y avait aussi encore la question de ce que Harry prévoyait de divulguer dans ses prochains mémoires.”

‘FAB FOUR’ ROYAL REUNION EN NOUS? WILLIAM, KATE SERA À BOSTON DAYS AVANT HARRY, MEGHAN SERA HONORÉE À NY

“Pour [King] Charles et William, la situation avec les Sussex n’a pas seulement été blessante et bouleversante sur le plan personnel”, a-t-elle affirmé. “Il y a eu de réelles répercussions, en particulier pour William, dont la jeune famille a été mise à l’honneur prématurément. Il s’était toujours attendu à ce qu’Harry soit son ailier ; il y avait un plan à long terme en place pour que les frères travaillent ensemble et se soutiennent mutuellement.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont reculé en tant que membres de la famille royale en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions et les attitudes racistes des médias britanniques envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. La décision du couple a été surnommée “Megxit” par la presse.

“Après qu’Harry a annoncé son départ, William a convoqué des aides pour aborder l’avenir, dans ce que certains dans le cercle de William ont appelé le” sommet d’Anmer “”, a déclaré Nicholl. “Mais William et Kate ont également ressenti un sentiment de soulagement que” le drame soit parti “quand Harry et Meghan sont partis, comme me l’a dit une source. À ce jour, William ne peut toujours pas pardonner à son frère.”

Après avoir quitté leurs fonctions royales, le duc et la duchesse de Sussex ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau de leur fils avant sa naissance. La duchesse a également parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Les mémoires très attendues de Harry, intitulées “Spare”, sortiront le 10 janvier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.