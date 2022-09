NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et Kate Middleton ont été rejoints par le prince Harry et Meghan Markle pour une promenade devant le château de Windsor.

La foule de spectateurs a éclaté en acclamations et en applaudissements alors que le quatuor sortait ensemble de la porte samedi.

Malgré les relations tendues entre les couples, l’apparition conjointe a signalé un front uni à la suite de la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans jeudi.

Les frères étaient tous deux vêtus de costumes bleu marine avec des cravates sombres tandis que leurs femmes portaient des robes noires. Les quatre ont marché côte à côte en regardant les tas de fleurs, de notes et d’hommages qui avaient été laissés devant la porte par des membres du public.

Les Sussex se sont tenus la main et à un moment donné se sont enlacés. Kate a été vue en train de tapoter doucement William dans le dos pendant la sortie.

William, 40 ans, et Kate, 40 ans, qui ont récemment reçu les titres de prince et de princesse de Galles, et le prince Harry, 37 ans, et la duchesse Meghan, 41 ans, se sont ensuite dirigés vers les barricades pour saluer la foule en deuil. William et Harry ont été vus en train de discuter à un moment donné avant de se séparer pour parler avec leurs partisans.

Le palais de Kensington a déclaré au magazine People que William avait invité Harry et Meghan à se joindre à lui et à Kate lors de la sortie.

Une source a déclaré au point de vente que la sécurité n’était pas au courant que les deux couples feraient une apparition ensemble.

Bien qu’ils soient sortis à l’extérieur du château dans des voitures séparées, le quatuor est parti ensemble dans une voiture conduite par William.

Le journaliste royal Omid Scobie a tweeté: “Les Gallois avaient toujours prévu de saluer les sympathisants au château de Windsor, mais des sources royales affirment que la décision d’inviter les Sussex a été prise à la onzième heure.

“C’est, sans aucun doute, un moment significatif dans l’histoire de la relation entre les deux frères.”

Il a partagé une vidéo de la réunion dans un autre tweet, écrivant: “Après avoir discuté, étreint et partagé des condoléances avec les membres du public pendant plus de 40 minutes, le prince et la princesse de Galles et le duc et la duchesse de Sussex sont retournés dans le Windsor Immobilier ensemble.”

L’apparition marquait la première fois que les couples étaient vus ensemble depuis le Commonwealth Day Service en mars 2020. Les tensions couvent entre les quatre depuis que Harry et Meghan ont démissionné de leurs rôles royaux en 2020.

La querelle aurait été encore exacerbée par des accusations de racisme contre un membre anonyme de la famille royale qui ont été faites par Harry et Meghan dans une émission spéciale télévisée de 2021 animée par Oprah Winfrey.

Après avoir entendu parler de l’état de santé grave de la reine jeudi, les frères ont pris des vols séparés pour le château de Balmoral. Le prince William était accompagné du prince Andrew, de l’épouse du prince Edward et d’Edward, Sophie, comtesse d’Essex, à bord d’un jet de la Royal Air Force, tandis que Harry prenait un vol dans un avion loué à des fins commerciales.

Le journaliste royal Neil Sean a exprimé ses doutes sur le fait que l’apparition conjointe signifiait que les relations entre les couples avaient été entièrement réparées.

Il a déclaré à Fox News Digital : “Ce fut un choc pour beaucoup, mais à l’instigation du roi Charles comme une forme d’unité. Pas de confiance, mais un front uni et autant de gens verront que Meghan jouait le rôle royal sage.”

Sean a poursuivi: “Cependant, la foule était réceptive, ce qui était incroyable compte tenu de ce qu’elle a dit sur les médias et le public britannique. À l’avenir, cela pourrait revenir hanter le début du règne du roi Charles car les Britanniques ne le font tout simplement pas. faites confiance à Harry et à Meghan.”

“Même maintenant, nous nous demandons si tout cela fera l’objet d’une sorte d’émission de télé-réalité”, a-t-il ajouté. “Si c’est sa deuxième chance, nous sommes stupéfaits, mais avouons-le. C’est une femme qui a largué sa propre famille et son père et a récemment déclaré qu’Harry avait aussi perdu les siens.”

Il a noté que l’apparition ne démontrait “rien” d’autre que la gentillesse de William et Kate.

“Est-ce que c’est la fonte des glaces ? Pas selon mes sources, mais en cette période difficile, la famille royale britannique a montré qu’elle était la plus grande personne. Maintenant, Meghan peut-elle pardonner à la famille royale, ce qu’elle n’avait imprimé que la semaine dernière.”

Il a observé qu’il n’y avait “aucun langage corporel” entre Kate et Meghan, ce qui, selon lui, était le “plus gros problème”.

“L’histoire est loin d’être terminée”, a conclu Sean.