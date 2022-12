Le prince William et Kate Middleton font leurs débuts en tant que prince et princesse de Galles à Noël

Le prince William et Kate Middleton, princesse de Galles, reviennent à une tradition de Noël de la famille royale.

Dimanche, William, Kate et leurs trois enfants ont assisté au service des fêtes à l’église St. Mary Magdalene à Norfolk. Le prince George, 9 ans, et la princesse Charlotte, 7 ans, ont participé au service des fêtes en 2019, mais cette année marque les débuts du prince Louis, 4 ans.

Le prince et la princesse de Galles nouvellement nommés ont rejoint le roi Charles III et Camilla, reine consort, le jour de Noël. 2022 est la première fois que la famille royale célèbre la fête ensemble depuis la pandémie de coronavirus il y a deux ans.

Middleton a été vue dans un manteau vert et un chapeau assorti alors que sa fille portait une robe rouge vif, adaptée au jour de Noël. William et George portaient des costumes avec des cravates bleues et Louis a été vu dans un manteau bleu et des chaussettes aux genoux.

Avant le week-end de vacances, Middleton avait un message spécial pour la reine Elizabeth II lors de son deuxième événement annuel “Royal Carols: Together at Christmas”.

Elle a partagé sur Instagram : “Le service de cette année est dédié à feu Sa Majesté la reine Elizabeth II et à tous ceux qui ne sont malheureusement plus parmi nous. Alors que Noël sera très différent cette année, nous pouvons encore nous souvenir des souvenirs et des traditions que nous avons partagés. ”

“Prenez le temps de ralentir et de célébrer avec votre famille et vos amis toutes les choses merveilleuses qui rendent Noël si spécial.”

La princesse était magnifique dans une veste noire scintillante avec une bordure dorée alors qu’elle partageait : “Cette année, nous avons invité des centaines de personnes inspirantes au service. Ceux qui mettent en valeur le pouvoir de la connectivité et les valeurs communautaires, nous permettant de poursuivre la tradition de Sa Majesté de reconnaître et de remercier ceux qui se sont surpassés pour soutenir les autres. Sa Majesté nous laisse un héritage incroyable qui a profondément inspiré nombre d’entre nous.

Noël a toujours été très spécial pour la reine, décédée à 96 ans en septembre. La reine a souvent parlé d’amour, de charité et de famille dans ses discours de Noël annuels tout au long de son règne, et elle a prononcé un discours particulièrement personnel l’année dernière, après la mort de son mari, le prince Philip.

Le monarque a partagé : “Bien que ce soit une période de grand bonheur et de bonne humeur pour beaucoup, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, surtout, je comprends pourquoi.”

Charles avait précédemment annoncé qu’il organiserait Noël à Sandringham, le domaine de la reine Elizabeth à Norfolk, poursuivant la longue tradition au sein de la famille royale.

Cara Haladey de Fox News Digital a contribué à ce rapport