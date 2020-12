C’est la saison pour une nouvelle carte de vacances royale – et celle de Prince William et Kate Middleton montre à quel point leurs trois enfants ont grandi Prince George, sept, Princesse Charlotte, 5 et Prince Louie, 2, le sont vraiment.

La nouvelle photo a été prise par le photographe Matt Porteous à Anmer Hall, la maison de campagne familiale de Norfolk. Le couple, vêtu de confortables pulls aux couleurs automnales, était assis devant un tas de bois de chauffage avec leurs enfants sur leurs genoux. Le prince Louie a l’air de rire sur la photo.

Le couple a partagé la photo sur le duc et la duchesse officiels de Cambridge Instagram « Le duc et la duchesse sont ravis de partager une nouvelle image de leur famille, qui figure sur leur carte de Noël cette année. »

Les fans ont jailli sur la jolie photo de famille dans la section des commentaires, avec une écriture, « Aww c’est tellement mignon. Joyeux Noël à la famille Cambridge. »

Un autre a ajouté: « Je ne peux pas croire à quel point les enfants sont devenus grands, ils sont si mignons. »

Un troisième partage le sourire adorable de Louis, « On dirait que Louis a l’esprit de Noël pour tout le monde. »