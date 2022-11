Le prince William et Kate Middleton font leur première apparition ensemble depuis des semaines

Le prince William et Kate Middleton sont officiellement de retour aux affaires et ont fait leur première apparition publique conjointe depuis des semaines jeudi.

Le prince et la princesse de Galles se sont rendus à Scarborough pour rencontrer diverses organisations caritatives vouées à l’amélioration de la santé mentale des adolescents.

Les organisations qu’ils ont rencontrées sont celles qui ont reçu un total de 345 000 euros (environ 385 000 $) de la Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales et de la Two Ridings Community Foundation.

William et Kate ont d’abord visité The Street, un centre communautaire qui offre aux organisations locales un endroit pour apprendre comment se développer pour mieux servir leurs communautés. Pendant leur séjour à The Street, ils ont rencontré certains des dirigeants des organisations qui ont parlé de la façon dont ils utiliseront le financement pour étendre leurs services.

Ils ont également rencontré des adolescents et des membres de la communauté qui ont bénéficié des services fournis par les organisations locales et ont eu un aperçu de première main de la façon dont le financement les aidera.

Lorsque le couple royal est arrivé pour la première fois, ils ont été accueillis par des personnes reconnaissantes de leur soutien, dont la petite Callie Rose, comme le rapporte People. Elle a salué le couple dans son costume d’Elsa et leur a remis un bouquet de fleurs alors que Kate s’agenouillait pour lui parler.

Dans un moment capté en vidéo, Callie Rose a réussi à éclipser les futurs roi et reine alors qu’ils s’adressaient à la salle en interrompant le discours du prince William lorsqu’elle s’est précipitée vers eux. Elle a fait rire tout le monde dans la salle, y compris William, qui a réussi à remettre son message sur le fait de travailler ensemble en tant que communauté pour aider ceux qui en ont besoin.

“Pour Catherine et moi, l’héritage d’aujourd’hui, rassembler les gens et collaborer, montrer ce qui peut être fait lorsqu’une communauté aide ensemble de manière collaborative est quelque chose que nous aimerions suivre, et j’espère qu’il pourra être représenté plus largement à travers le pays, ” dit Guillaume.

Pendant leur séjour à Scarborough, les deux ont également visité le Rainbow Centre, un endroit où toute personne dans le besoin peut se rendre et recevoir de l’aide. Dans le cadre de leur visite, ils se sont arrêtés dans une crèche et ont passé du temps à jouer avec les enfants qui s’y trouvaient.

Une fois leurs fiançailles conclues, ils ont salué la foule rassemblée à l’extérieur et ont pris des selfies avec eux.

“Assurer que les jeunes aient accès à un large éventail de soutien en santé mentale est quelque chose qui passionne énormément le prince et la princesse de Galles”, a déclaré Amanda Berry, PDG de la Fondation royale du prince et de la princesse de Galles, dans un communiqué. . “S’attaquer à la stigmatisation entourant la santé mentale et veiller à ce que de l’aide soit disponible pour ceux qui en ont besoin continue d’être l’un des plus grands problèmes de société.

« La Royal Foundation est donc ravie qu’en travaillant avec la Two Ridings Community Foundation, nous ayons joué un rôle central dans la mobilisation de fonds pour soutenir les organisations qui effectuent ce travail vital dans la communauté, créant ainsi un impact durable pour les jeunes de Scarborough.

La défense de la santé mentale est quelque chose qui passionne William et Kate depuis plusieurs années, mettant souvent en évidence diverses organisations dans l’espoir d’encourager les autres à demander de l’aide et à éliminer la stigmatisation liée aux luttes pour la santé mentale.

La dernière fois que Kate et William ont participé à un engagement commun, c’était le 13 octobre lors de la célébration du 10e anniversaire de Coach Core à la Copper Box Arena. Depuis lors, ils ont passé plus de temps avec leurs enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, alors qu’ils n’étaient pas à l’école.