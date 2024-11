Le prince William et Kate Middleton envisagent de succéder au roi Charles au Royaume-Uni

Les problèmes de santé du roi Charles commenceraient à affecter dans une large mesure le prince William et Kate Middleton.

La commentatrice royale Tina Brown a fait ces aveux et a partagé toutes les idées à ce sujet lors de son entretien avec CBS Matins.

Elle a commencé en disant : « Ils ont dû gérer énormément de choses » au cours de cette année.

« Parce que ce à quoi les gens n’ont pas vraiment pensé, c’est la nouvelle que Charles, le roi, est atteint d’un cancer, qui est survenu juste au moment où sa propre opération a eu lieu, ce qui les rapproche beaucoup plus du trône. »

Tout en tentant d’enfoncer le clou, Mme Brown a déclaré : « Quel que soit le pronostic pour Charles, il a 75 ans et il a un cancer. »

Et «Cela rapproche grandement William et Kate du statut de roi et de reine. Cela, m’a-t-on dit, les a plongés dans une immense anxiété.

Donc en ce moment, « Ils sont confrontés à ces deux choses. Ils pourraient devenir roi et reine beaucoup plus rapidement qu’ils ne le pensaient – peut-être même dans les deux prochaines années si les choses tournent mal – et elle a ce diagnostic choquant qu’elle n’aurait jamais pensé avoir, plus trois jeunes enfants à qui elle doit le dire et gérer… Je pense qu’il y avait un véritable chaos dans les coulisses et ils ont essayé de jongler avec tout cela », a également noté l’expert avant de signer.