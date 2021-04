KATE Middleton et le prince William sont à la recherche d’un nouveau membre du personnel – alors qu’ils vont de l’avant avec leur vœu de se tenir aux côtés de la reine à la suite de la mort du prince Philip.

Le couple est à la recherche d’un responsable des communications digne de confiance et compétent pour les soutenir après que William a promis de se concentrer sur son devoir.

Kate Middleton et le prince William recherchent un chef principal des communications Crédits: Getty Images – Getty

Le membre du personnel, qui sera basé au palais de Kensington, sera impliqué dans la direction des plans de communication pour les engagements royaux du couple.

Selon l’annonce publiée sur LinkedIn, William et Kate ont besoin d’un candidat capable de « traiter les informations sensibles avec tact et discrétion à tout moment ».

Le candidat retenu répondra également aux demandes des médias sur la famille Cambridge et travaillera sur des plans de communication pour des tournées à l’étranger.

Il vient comme:

Aucun détail sur le salaire de l’emploi convoité n’est donné.

Mais l’annonce indique que «d’excellentes compétences interpersonnelles» et la capacité de travailler «de manière proactive et flexible» sont nécessaires.

Le poste permanent couvrira 37,5 heures par semaine au sein d’une équipe multidisciplinaire.

La publicité indique que la maison royale est à la recherche d’une personne possédant de solides compétences en communication écrite et capable de tout écrire, des communiqués de presse aux publications sur les réseaux sociaux.

Cela survient alors que le duc et la duchesse se préparent à célébrer leur 10e anniversaire de mariage plus tard cette semaine.

Jeudi marquera une décennie depuis que Kate Middleton s’est mariée dans la famille royale à l’abbaye de Westminster.

Pendant ce temps, le couple assume des rôles de plus en plus importants.

Le couple annonce un nouveau poste au palais de Kensington Crédits: Getty

Cela vient alors qu’ils se préparent à célébrer leur 10e anniversaire de mariage Crédits: Getty Images – Getty

Kate et William se préparent à rejoindre la famille royale après la mort du prince Philip Crédits: pixel8000

William travaille avec le père Charles sur des plans pour l’avenir de la monarchie.

En hommage au duc d’Édimbourg après sa mort à l’âge de 99 ans, William a promis de continuer aux côtés de la reine dans les jours difficiles à venir.

« Catherine et moi continuerons de faire ce qu’il aurait voulu et continuerons à soutenir la reine dans les années à venir », a-t-il déclaré.

« Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions le travail. »

Pendant ce temps, la biographe royale Angela Levin a affirmé que lui et Charles pourraient «abandonner» Meghan et Harry en raison de leurs plans pour «réduire la monarchie» et économiser de l’argent.

Il est entendu que seuls Charles, Camilla, William, Kate, les princes George et Louis et la princesse Charlotte pourraient rester en tant que membres de la famille royale.

Et Kate a été saluée comme un «artisan de la paix» après avoir semblé faire en sorte que William et Harry discutent à nouveau après les funérailles du prince Philip.

Les frères ont été vus en train de parler ensemble après avoir quitté le service sombre, pendant lequel Harry était assis seul.

Le biographe royal Phil Dampier a déclaré au Mail Online que la duchesse partage « la tolérance et le pragmatisme » de Sa Majesté et « mûrit rapidement ».

« Elle a repris bon nombre des qualités de tolérance et de pragmatisme de la reine, ne réagissant pas de manière excessive aux situations, mais essayant de décider de ce qui est le mieux à long terme », a-t-il déclaré.

«Comme la reine, elle ne garde pas rancune et ne cherche pas à se venger.