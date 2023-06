Le prince William et Kate Middleton célèbrent leur première royale en tant que prince et princesse de Galles

Le prince William et Kate Middleton ont vécu quelque chose de nouveau vendredi dans une année qui a déjà été remplie de premières royales.

Le Royal Ascot a lieu cette semaine – une série annuelle de courses auxquelles participent la famille royale, ainsi qu’environ 300 000 autres visiteurs – et William et Kate ont fait leur grande apparition vendredi. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’ils assistent à ces courses, c’est la première fois qu’ils y participent en tant que prince et princesse de Galles.

Traditionnellement, certains membres de la famille royale prennent place dans une procession spéciale qui a lieu à 14h00 chaque après-midi pendant la semaine des courses. Le roi Charles et la reine Camilla ont mené la procession plusieurs jours cette semaine.

Le prince et la princesse de Galles ont fait leurs débuts en étant toujours aussi pimpants.

William portait un manteau noir, un gilet bleu clair, une chemise bleue à col blanc et une cravate à motifs bleu et marron. Il a ajouté un chapeau haut de forme à son look pendant la procession, mais l’a retiré lorsque lui et Kate sont arrivés à l’hippodrome.

Kate portait une robe Alexander McQueen rouge mi-longue avec des manches bouffantes et un chapeau rouge assorti conçu par Phillip Treacy, qui a confectionné des chapeaux pour plusieurs autres membres de la famille royale et célébrités au fil des ans.

Le couple a fait une autre apparition notable mercredi au service de l’Ordre de la Jarretière – également une première pour William en tant qu’héritier direct du trône.

L’Ordre de la Jarretière existe depuis l’époque médiévale, ayant été créé par le roi Édouard III après s’être inspiré des histoires du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, selon le site Web de la famille royale.

Le site poursuit en expliquant : « Aujourd’hui, l’Ordre comprend le Roi, qui est le Souverain de la Jarretière, plusieurs membres supérieurs de la Famille Royale et vingt-quatre chevaliers choisis en reconnaissance de leur travail. Les Chevaliers de la Jarretière sont choisis personnellement. par le Souverain pour honorer ceux qui ont exercé des fonctions publiques, qui ont contribué d’une manière particulière à la vie nationale ou qui ont servi personnellement le Souverain. »

William a reçu son titre de chevalier en 2008, mais cette semaine, il a joué un rôle différent dans le service, montant à cheval pendant la procession et portant les mêmes ornements traditionnels qu’il portait au couronnement de Charles.

Samedi, la famille a organisé un autre grand événement: Trooping the Colour, la célébration officielle de l’anniversaire du monarque régnant de Grande-Bretagne.

Là, le prince William, ainsi que le prince Edward et la princesse Anne, montaient à cheval derrière le roi Charles tandis que Kate et Camilla suivaient en calèche.

C’était la première fois qu’un monarque régnant montait à cheval lors de la cérémonie depuis que la reine Elizabeth l’avait fait en 1986.