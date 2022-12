Le prince William et Kate Middleton arrivent aux Earthshot Prize Awards à Boston

Le prince William et Kate Middleton sont arrivés vendredi soir à la cérémonie des Earthshot Prize Awards 2022 à Boston.

Le couple royal a été accueilli par des fans joyeux avant de se diriger vers l’intérieur de la salle, où ils sont assis par la PDG d’Earthshot, Hannah Jones.

Le prince et la princesse de Galles s’est rendu à Boston mercredi pour trois jours d’engagements. C’est leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

Middleton abasourdi dans une robe vert vif à épaules dénudées pour l’événement. Selon le magazine People, Middleton a loué la robe Solace London via HURR, une plateforme de location britannique de robes de créateurs. Middleton a également choisi de porter le collier ras du cou en diamants et émeraudes de feu la princesse Diana.

Boston, ville natale de John F. Kennedy, a été choisie pour accueillir la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix en raison du discours “moonshot” du défunt président en 1962, mettant au défi les Américains d’atteindre la lune d’ici la fin des années 1960. Cela a inspiré le prince et ses partenaires à se fixer un objectif similaire pour trouver des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux d’ici 2030.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON APPARAISSENT DANS DE NOUVELLES PHOTOS PRISES PENDANT LES RÉPÉTITIONS AU MILIEU DE ROCKY START TO US TRIP

Les prix seront remis par Rami Malek, Catherine O’Hara et Shailene Woodley.

L’événement comprendra également des performances de Billie Eilish, Annie Lennox, Chloe x Halle et Ellie Goulding, qui se sont produites lors de la réception de mariage du couple en 2011. L’émission mettra en lumière des packages exprimés par Sir David Attenborough et Cate Blanchett, qui est membre du Earthshot Prize Council.

