Le prince William et Kate Middleton arrivent au service du dimanche du souvenir avec le roi Charles pour diriger la première cérémonie en tant que monarque

Le PRINCE William et la princesse Kate sont partis pour le poignant service du jour du Souvenir d’aujourd’hui – le premier dirigé par le roi Charles en tant que monarque.

Le prince et la princesse de Galles avaient l’air sombres alors qu’ils étaient conduits au cénotaphe de Londres.

Le prince William et la princesse Kate sont en route pour le service commémoratif d’aujourd’hui Crédit : Richard Gillard

Sombre Kate portait du noir et trois coquelicots Crédit : Richard Gillard

Rishi Sunak rejoint Sir Keir Starmer pour déposer une couronne

Le roi Charles dirigera la nation en se taisant à 11 heures pour la première fois en tant que monarque.

Le Royal déposera une couronne de coquelicots du même design que celles déposées par feu sa mère et son grand-père George VI dans un hommage émouvant.

Une couronne sera également déposée au nom de la reine consort Camilla pour la première fois après le décès de Sa Majesté il y a neuf semaines.

Camilla regardera ensuite le service émouvant au cénotaphe depuis un balcon avec Kate Middleton.

Sophie Wessex et le prince Edward, le mari de la princesse Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra sont également présents.

Le roi Charles sera accompagné du prince William et de la princesse Anne alors qu’il rend hommage aux héros de guerre britanniques.

La journée sera particulièrement poignante pour la famille royale car la reine considérait le dimanche du Souvenir comme l’un des engagements les plus importants du calendrier royal.

Sa Majesté a été forcée de se retirer de l’événement émotionnel l’année dernière en raison d’une “entorse au dos”.

Elle aurait été “profondément déçue” de ne pas avoir rendu le service – seulement le septième qu’elle avait manqué en 70 ans de règne.

Depuis 2017, le roi Charles a déposé la couronne au nom de sa mère dans ce qui a été considéré comme un changement subtil des devoirs de la reine.

Rishi Sunak a rejoint le leader travailliste Sir Keir Starmer pour déposer une couronne aujourd’hui.

Il a été photographié en train de quitter la femme de Downing Street, Akshata Murty, ce matin.

Un silence de deux minutes est observé pour se souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice ultime en combattant pour leur pays.

Big Ben frappera également 11 fois à 11h pour la première fois en cinq ans après avoir subi des travaux de rénovation.

Des centaines de soldats descendent sur le cénotaphe et près de 10 000 anciens combattants prévoient de défiler devant le monument aux morts.

Pour commémorer le 40e anniversaire de la guerre des Malouines, 400 membres de la South Atlantic Medal Association se joignent également à la procession.

Avant l’événement, le Premier ministre a déclaré: “Cette année plus que jamais, nous nous rappelons l’énorme dette de gratitude que nous devons à ceux qui ont sacrifié leur vie pour protéger leur pays.

“Alors que nous nous taisons ensemble le dimanche du Souvenir, nous honorerons la mémoire des hommes et des femmes que nous avons perdus et rendrons hommage aux braves soldats ukrainiens alors qu’ils poursuivent leur combat pour la liberté.”

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a ajouté: “Le dimanche du souvenir est l’occasion de réfléchir aux sacrifices consentis par nos anciens combattants et nos militaires lors d’opérations dans le monde entier.

“Nous ne devons jamais oublier ceux qui ont donné leur vie pour défendre nos valeurs et notre grande nation.

“Nous penserons tous également à ces braves Ukrainiens qui se battent pour leur propre survie afin de défendre la liberté et la démocratie pour tous, tout comme les soldats britanniques et du Commonwealth l’ont fait pendant les deux guerres mondiales.

“Aujourd’hui, les membres des forces armées britanniques au cénotaphe et dans le monde entier se réuniront pour honorer tous ceux qui les ont précédés.”

Le service d’aujourd’hui intervient après que le roi et la reine consort ont conduit les membres de la famille royale à rendre hommage hier soir lors du festival annuel du souvenir.

Le prince et la princesse de Galles, le prince Edward et Sophie Wessex, la princesse Anne et le vice-amiral Sir Tim Laurence ont assisté à l’événement.

Un hommage émouvant a été rendu à la reine, mécène de la Légion royale britannique et commandant en chef le plus ancien des forces armées britanniques.

Près de 10 000 anciens combattants prévoient de défiler devant le cénotaphe Crédit : PA

La nation se taira à 11h Crédit : PA

Rishi Sunak et sa femme assistent au service d’aujourd’hui

Boris Johnson se rend au service via Westminster Crédit : PA

Liz Truss et son mari Hugh O’Leary sont également présents Crédit : Splash

Ben Wallace a rendu hommage plus tôt aux militaires Crédit : PA

Theresa May se joindra à d’autres anciens premiers ministres pour rendre hommage Crédit : PA