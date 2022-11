Le prince William et Kate Middleton arrivent à Boston pour leur premier voyage à l’étranger depuis la mort de la reine Elizabeth II

Le prince William et Kate Middleton sont arrivés à Boston mercredi après-midi pour leur premier voyage à l’étranger depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre et leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

“Catherine et moi sommes ravis d’être de retour aux États-Unis et sommes extrêmement reconnaissants au gouverneur Baker et à la première dame du Massachusetts pour leur accueil chaleureux à Boston”, a déclaré William dans un communiqué après son arrivée à l’aéroport international Logan de Boston avant 15 heures HE. .

Il a ajouté: “Sur ce, notre première visite à l’étranger depuis la mort de ma grand-mère, je voudrais remercier les habitants du Massachusetts et en particulier de Boston pour leurs nombreux hommages rendus à feu la reine.”

William a déclaré que la reine se souvenait de sa visite en 1976 dans la ville pendant le bicentenaire “avec beaucoup d’affection”.

Le couple royal s’est rendu à Boston pour le William’s Earthshot Prize, qui accorde des subventions à des personnes travaillant dans le domaine de l’environnement.

Il a poursuivi: “Ma grand-mère était l’une des optimistes de la vie. Et moi aussi. C’est pourquoi l’année dernière, nous avons lancé le prix Earthshot avec l’ambition de créer une plate-forme véritablement mondiale pour inspirer l’espoir et un optimisme urgent alors que nous cherchons à sauver l’avenir de notre planète. Aux habitants de Boston, merci. Je vous suis très reconnaissant de nous avoir permis d’accueillir la deuxième année du prix Earthshot dans votre belle ville. Catherine et moi avons hâte de vous rencontrer nombreux dans le jours à venir.”

Le couple s’est envolé pour la ville sur British Airways et sera à Boston jusqu’à vendredi lorsqu’ils annonceront les gagnants du prix Earthshot.

Le président Biden prévoit de rencontrer le couple royal cette semaine, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a déclaré: “Le président a l’intention de saluer le prince et la princesse de Galles lorsqu’il sera à Boston. Nous sommes toujours en train de finaliser et de travailler à travers les détails, donc je n’ai plus rien à partager, plus de détails à partager à ce sujet.”

Le président sera à Boston vendredi pour une réception du comité de campagne sénatoriale démocrate.

Pendant son séjour à Boston, le couple royal sera accueilli par la mairesse Michelle Wu au port de Boston pour une visite des défis environnementaux et de l’élévation du niveau de la mer face au littoral est de Boston jeudi et ils rencontreront l’ambassadrice Caroline Kennedy à la présidentielle John F. Kennedy Bibliothèque le vendredi.

Le Moonshot de Kennedy qui a mis au défi la NASA de mettre un homme sur la lune au début des années 1960 a inspiré le nom du prix Earthshot.

Plus tard vendredi, la visite de trois jours se terminera par l’annonce par William et Kate des gagnants des bourses Earthshot Prize au MGM Music Hall de Fenway. La cérémonie sera dirigée par Billie Eilish. Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloe x Halle se produiront également.

Les gagnants dans cinq catégories, y compris la protection de la nature, l’air pur, la renaissance des océans, l’élimination des déchets et le changement climatique recevront une subvention de 1 million de livres (1,2 million de dollars) pour poursuivre leur travail. Les 15 finalistes recevront une aide financière.

William et Kate assisteront également à un match des Celtics de Boston mercredi soir. Lors de leur dernier séjour aux États-Unis en 2014, le couple a assisté à un match des Brooklyn Nets à New York.

La visite intervient également au milieu de tensions persistantes au sein de la famille royale car ils n’auraient apparemment pas l’intention de rendre visite au prince Harry et à Meghan Markle en Californie.

“William ne peut tout simplement pas pardonner [Harry], pas seulement pour son comportement et ce qu’il a fait et comment il l’a fait, mais regardez combien repose maintenant sur William”, a déclaré la correspondante royale de Vanity Fair, Katie Nicholl, dans “Dan Wooton Tonight” en septembre. “Il a toujours pensé que Harry serait son ailier. Maintenant, il le fait tout seul. Dieu merci, il a Kate à ses côtés.”

Un membre honoraire de la maison de Buckingham Palace aurait également démissionné cette semaine après avoir demandé à plusieurs reprises à une femme noire née au Royaume-Uni d’où elle venait “vraiment” lors d’un événement au palais.

William a condamné les propos du membre, identifié par les médias comme étant la marraine de Lady Susan Hussey et du prince William.

“Les commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat”, a déclaré un porte-parole de William.