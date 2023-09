Cela fait un an depuis le décès de la reine Elizabeth II – et un auteur affirme que la monarchie britannique survit grâce à l’aide de son futur roi et de sa future reine consort.

Le monarque britannique ayant régné le plus longtemps est décédé en 2022 à l’âge de 96 ans. Son petit-fils, le prince William, est désormais l’héritier du trône.

« Le prince William et son épouse Catherine sont très aimés », a déclaré l’auteur Andrew Morton à Fox News Digital. « Franchement, si Disney devait créer une princesse, une princesse des temps modernes, je pense que Catherine cocherait la plupart des cases. »

La version papier du dernier livre de Morton, « La reine : sa vie » a été publié le 5 septembre avec un nouvel épilogue. Il examine en profondeur la vie et l’héritage de la défunte reine, qui ont toujours un impact sur la monarchie. L’auteur à succès, connu pour être le biographe de la princesse Diana, a déjà écrit des livres sur d’autres membres de la famille royale britannique, dont Meghan Markle et la princesse Margaret.

William, 41 ans, sera à New York lundi et mardi pour plusieurs engagements, dont le deuxième Sommet de l’innovation Earthshot Prize.

« Le grand triomphe… a été le fait que Kate s’est vraiment imposée en tant que princesse de Galles, en tant que future reine », a expliqué Morton.

Au fil des années, William a permis à sa femme de briller sous les projecteurs, tout en restant attachés à leur devoir et en sensibilisant aux causes qui les passionnent, a souligné Morton.

Et le prince de Galles a eu deux exemples à suivre. Son grand-père, le prince Philip, a passé plus de sept décennies à soutenir sa femme. Depuis le couronnement de la reine en 1953, le duc d’Édimbourg a rempli plus de 20 000 engagements royaux pour stimuler l’intérêt britannique dans le pays et à l’étranger et a dirigé des centaines d’organisations caritatives. L’épouse la plus ancienne de Grande-Bretagne est décédée en 2021 à l’âge de 99 ans.

Et puis il y a eu le mariage mouvementé des parents de William, la princesse Diana et l’ancien prince Charles. L’ancienne institutrice de maternelle devenue icône glamour a apporté un changement durable à la famille royale en réconfortant les patients atteints du SIDA, en défendant les plus vulnérables et en menant une campagne pour un groupe mondial contre les mines terrestres. Au cours de sa vie, elle a été mécène de plus de 100 œuvres caritatives.

Mais son rôle de rebelle royale a eu un prix. Son mariage semblait voué à l’échec dès le départ et s’est désintégré publiquement alors qu’elle sortait de sa coquille. Diana a reproché à Charles de poursuivre sa liaison avec sa maîtresse de longue date, Camilla Parker Bowles. Elle a détaillé ses luttes derrière les portes du palais dans le livre de 1992 « Diana Her True Story », basé sur les cassettes que la princesse a envoyées à Morton.

Le divorce de Charles et Diana a été finalisé en 1996. Et un an plus tard, Diana est décédée des suites de blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture à Paris. Elle avait 36 ​​ans.

Morton a déclaré que les leçons que William a tirées des deux mariages lui sont restées. Le prince et la princesse de Galles sont mariés depuis 12 ans.

« Je pense que ce qu’il a appris de ses grands-parents, c’est la stabilité et le sens du devoir », a expliqué Morton. « Il ne s’agit pas uniquement de vous, mais des autres… Et de se donner de l’espace dans le mariage. Je pense que c’est ce que la reine et le prince Philip ont admirablement fait. »

« Le prince Philip a suivi sa propre voie en effectuant toutes sortes d’œuvres caritatives », a expliqué Morton. « C’était lui qui sortait le soir à divers dîners pour prononcer des discours. La reine était la personne qui restait à la maison. Le mariage de la reine avec Philippe pourrait donc être qualifié d’étude de contraste. »

« Et je pense qu’il est intéressant qu’avec le mariage de Charles et Diana, il ait évidemment reconnu que les deux parents aimaient leurs enfants, mais ne s’aimaient pas », a poursuivi Morton. « Et évidemment, il a dû faire face, comme son jeune frère, à la mort de sa mère… Je pense que le prince et la princesse de Galles ont fait un travail remarquable en se soutenant mutuellement. »

Mais le mariage du couple n’a pas été sans surveillance. Ces dernières années, les tabloïds ont publié des rumeurs infondées d’infidélité présumée. Morton a souligné que tous les couples royaux, y compris la reine et le prince Philip, ont été confrontés aux mêmes rumeurs. Le couple a suivi le mantra de la reine : « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ».

« Il y aura toujours des rumeurs sur les membres de la famille royale », a-t-il déclaré. « Cela vient avec le territoire. »

Pour Morton, il admirait la « compétition tranquille » que le couple mène pour se forger sa propre identité aux yeux du public.

Et cela ne se limite pas aux fonctions royales. Lorsque le couple est récemment apparu sur le podcast « The Good, The Bad, and The Rugby », ils ont été comparés à Monica et Chandler de « Friends » pour leur nature « super compétitive » dans le sport.

« Je ne suis vraiment pas très compétitif », a déclaré Middleton, 41 ans, en riant. « Je ne sais pas d’où ça vient. »

William s’est moqué de sa femme et a semblé lui faire un clin d’œil subtil, qui a été rapidement capté par les observateurs royaux.

Middleton a ensuite accepté, affirmant qu’elle et William n’avaient pas « réellement réussi à terminer une partie de tennis » ensemble.

« Cela devient un défi mental entre nous deux », a-t-elle déclaré.

« Ouais, c’est qui peut se surpasser », a déclaré William.

Morton a décrit la relation du couple comme « une relation affectueuse », qu’ils affichent lorsqu’ils parlent personnellement de leur vie familiale et de leurs passions.

« William n’a pas le même charisme joyeux que [his brother] Prince Harry, mais il est concentré sur son travail et sur sa mission », a-t-il déclaré.

Morton a également salué la transformation de Middleton d’un roturier en une princesse bien-aimée.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à l’Université de St Andrews en Écosse. D’abord amis puis colocataires avec deux autres étudiants, William et Middleton ont noué une relation amoureuse vers 2004. Middleton a obtenu en 2005 un diplôme en histoire de l’art.

Alors que la romance s’épanouissait, William s’est plaint de l’intrusion de la presse et les avocats de Middleton ont demandé aux rédacteurs en chef des journaux de la laisser tranquille. Le couple s’est brièvement séparé en 2007. William a admis plus tard qu’ils étaient tous les deux jeunes et qu’ils essayaient de trouver leur chemin.

Les tabloïds ont surnommé Middleton « Waity Katie » pour sa patience pendant leur cour. Le couple s’est marié en 2011.

« Je pense [William] a fait un travail admirable… le mot « formation » est faux, mais [it’s like] préparer un pur-sang pour la grande course », a déclaré Morton. « Et il a fallu [Middleton] quelques années pour devenir confiante et compétente dans le rôle de princesse, mais je pense que maintenant vous la voyez dans ses meilleures années. Elle semble bien. Elle a trouvé sa place en tant que royale en termes d’œuvres caritatives auprès de la petite enfance. »

« Elle est très confiante dans ses propres engagements », a poursuivi Morton. « Elle ne s’appuie pas tout le temps sur William. Et je pense qu’elle a vraiment atteint sa majorité en tant que princesse. Et je dis cela parce que ce n’est pas facile d’être une princesse ou une duchesse d’ailleurs. Il faut beaucoup de temps pour comprendre. » Le rôle. C’est plus que simplement être une célébrité – il doit y avoir quelque chose en vous qui transcende qui vous êtes. «

Tous les regards sont tournés vers la famille royale et vers ce que l’avenir leur réserve. Le roi Charles III monta sur le trône à la mort de la reine. Mais Morton a noté que le prince et la princesse de Galles ont soutenu le nouveau roi et la nouvelle reine alors qu’ils se préparent à leur propre destin.

« C’est marrant, [the queen] est toujours au sommet des classements de popularité, donc c’est comme si elle [hasn’t] nous a quittés », a déclaré Morton. « De ce point de vue, je pense que le roi Charles a fait un travail très efficace. Il a fait tout ce qu’on attendait de lui, tout comme la reine Camilla. Ils ont largement ignoré tout le bruit… et se sont concentrés sur leur rôle de monarque et d’époux. Et ils bénéficient du soutien adéquat. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.