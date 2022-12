Le prince William et Kate Middleton apparaissent sur de nouvelles photos prises lors des répétitions au milieu d’un voyage difficile aux États-Unis

Le prince William et Kate Middleton gardent la tête haute au milieu d’un début difficile de leur voyage aux États-Unis.

Vendredi, le palais de Kensington a partagé de nouvelles photos des coulisses du prince et de la princesse de Galles en train de répéter au MGM Music Hall à Fenway à Boston. Le couple, tous deux âgés de 40 ans, se prépare pour la cérémonie de remise des prix Earthshot Prize qui aura lieu vendredi soir.

Dans les plans en noir et blanc, on voit William rayonnant tandis que Middleton traverse la scène.

“William et Catherine ont pris le temps de répéter entre les engagements d’une visite chargée à Boston”, a déclaré l’expert royal Shannon Felton Spence, qui était sur place, à Fox News Digital. “C’est une preuve supplémentaire de leur niveau d’engagement envers le succès d’Earthshot. Ils participent activement à cette initiative, la dirigent et la nourrissent pour qu’elle ait l’impact le plus mondial. C’est une démonstration de ce qui différencie exactement ce couple des engagements royaux que nous vu avec la reine Elizabeth II.”

“Le père de Guillaume [King Charles III] a changé la donne – il s’est attaqué aux problèmes qui le passionnaient le plus et a adopté une approche à long terme pour avoir un impact”, a-t-elle expliqué. “Des décennies de travail quotidien. William et Catherine adoptent la même approche. Ils comprennent que faire avancer l’aiguille sur la résilience climatique nécessite un rassemblement mondial. Ce sont peut-être les seuls partis non politiques qui peuvent se réunir. Ces photos sont la preuve qu’ils ont pris cette initiative de tout cœur jusque dans les moindres détails.”

Les prix seront remis par Rami Malek, Catherine O’Hara et Shailene Woodley. L’événement comprendra également des performances de Billie Eilish, Annie Lennox, Chloe x Halle et Ellie Goulding, qui se sont produites lors de la réception de mariage du couple en 2011. L’émission mettra en lumière des packages exprimés par Sir David Attenborough et Cate Blanchett, qui est membre du Earthshot Prize Council.

Le prince et la princesse de Galles se sont rendus à Boston mercredi pour trois jours d’engagements. C’est leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

Boston, ville natale de John F. Kennedy, a été choisie pour accueillir la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix en raison du discours “moonshot” du défunt président en 1962, qui a lancé le défi aux Américains d’atteindre la lune d’ici la fin de la décennie. Cela a inspiré le prince et ses partenaires à se fixer un objectif similaire pour trouver des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux d’ici 2030.

Malgré les efforts du couple pour garder les yeux sur le prix, plusieurs bombes royales ont menacé d’éclipser leur visite.

La première controverse a éclaté mercredi lorsque Ngozi Fulani, une défenseure noire des survivants de violence domestique, a déclaré qu’un haut responsable de la maison royale l’avait interrogée sur ses origines. L’incident s’est produit lors d’une réception au palais pour les personnes travaillant à mettre fin à la violence contre les femmes. La personne en question a été identifiée par plusieurs points de vente britanniques comme étant Lady Susan Hussey, la marraine de William et une dame d’honneur de longue date de feu la reine Elizabeth II. L’homme de 83 ans s’est excusé pour “des commentaires inacceptables et profondément regrettables”, a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué.

Peu de temps après l’arrivée du prince et de la princesse de Galles à Boston, un porte-parole royal a déclaré que le racisme n’avait “pas sa place dans notre société” et a noté que le membre de la famille impliqué avait démissionné et s’était excusé “pour le mal causé”.

Mandu Reid, qui a été témoin de l’échange, a déclaré qu’elle craignait que la réponse ne soit une tentative de blâmer un individu et d’éviter la responsabilité de la culture au palais. Elle a déclaré que le dernier incident avait validé les allégations faites l’année dernière par Meghan Markle, qui a déclaré qu’un membre de la famille royale avait posé des questions sur la couleur de la peau de son bébé à naître lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant. L’ancienne actrice américaine, mariée au prince Harry, est biraciale.

Puis jeudi, Netflix a publié la première bande-annonce de son prochain documentaire en six parties sur le duc et la duchesse de Sussex intitulé “Harry & Meghan”. Il promet de faire la lumière sur les difficultés que le couple a endurées sous les projecteurs royaux. Dans un plan, l’ancienne star de “Suits”, 41 ans, est vue en train d’essuyer des larmes tandis qu’un autre clip montre un William et Middleton très sévères de la cérémonie du Commonwealth Day 2019.

“Personne ne voit ce qui se passe à huis clos”, a déclaré Harry, 38 ans, pendant la bande-annonce. “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres supérieurs de la famille royale. Cette même année, ils ont signé un accord pluriannuel avec le géant du streaming pour produire des séries sur la nature, des documentaires et des émissions pour enfants.

Le couple a déjà abordé ses problèmes avec la famille royale dans une interview de 2021 avec Oprah Winfrey.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.