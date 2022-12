Le prince William et Kate mènent leurs affaires comme d’habitude en tant que prince Harry et Meghan Markle continuent avec des déclarations explosives

La famille royale a continué d’ignorer les docu-séries Netflix de Meghan Markle et du prince Harry pendant qu’ils se préparaient pour un événement de Noël.

Netflix a sorti une autre série d’épisodes de “Harry & Meghan” jeudi. Les docuseries en six parties sont ce que Markle et le prince Harry utilisent pour raconter leur version de l’histoire concernant leur expérience au sein de la famille royale et pourquoi ils se sont retirés de leurs rôles principaux.

Malgré les affirmations explosives des épisodes quatre, cinq et six, le prince William et Kate Middleton font comme si de rien n’était alors qu’ils se préparent pour un événement à l’abbaye de Westminster. La princesse de Galles organise son deuxième événement annuel “Royal Carols: Together at Christmas” le 15 décembre.

Le compte Twitter du couple royal a partagé une vidéo de Middleton décorant un sapin de Noël en l’honneur de l’événement. Middleton portait un pull festif blanc pour l’occasion tandis que la musique jouait en arrière-plan.

“Les touches finales avant le service Carol de #TogetherAtChristmas demain”, lit-on dans le message.

Middleton et le prince William seront rejoints pour l’événement par le roi Charles III et la reine consort Camilla.

Avant l’événement, le palais de Buckingham a noté que le service de cette année était dédié à feu la reine Elizabeth II. L’événement de l’année dernière a rendu hommage à ceux qui ont inspiré et aidé leurs communautés à travers le Royaume-Uni au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Le service de chant de Noël de cette année est dédié à Sa Majesté la reine Elizabeth II et aux valeurs dont Sa Majesté a fait preuve tout au long de sa vie, notamment le devoir, l’empathie, la foi, le service, la gentillesse, la compassion et le soutien aux autres”, indique le communiqué du palais.

“Ces principes sont partagés et personnifiés par les invités inspirants qui ont été invités à l’abbaye en reconnaissance de leur travail inlassable pour aider et prendre soin de ceux qui les entourent”, a-t-il poursuivi.

La deuxième goutte d’épisodes de “Harry & Meghan” a continué à faire la lumière sur la vie de Markle et du prince Harry alors qu’ils faisaient partie de la famille royale.

Harry a affirmé dans les nouveaux épisodes que le prince William avait crié et crié après sa décision de se retirer de la famille royale.

Le prince Harry et Markle ont également affirmé que le stress lié à la bataille juridique contre un tabloïd britannique avait conduit la duchesse de Sussex à faire une fausse couche. Le couple a poursuivi Associated Newspapers en 2020 après la publication d’une lettre privée envoyée à son père.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait”, a déclaré Harry pendant l’épisode. “J’ai tout regardé.”

“Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été créée ou causée par cela ? Bien sûr, nous ne le savons pas,” poursuivit Harry.

“[But] en gardant à l’esprit le stress qui a causé le manque de sommeil et le moment de la grossesse, combien de semaines elle était, je peux dire d’après ce que j’ai vu, que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire”, a ajouté Harry. “Je pensais qu’elle était courageuse et courageuse, mais cela ne me surprend pas car elle est courageuse et courageuse.”

