Le PRINCE William et Kate Middleton ont juré de «continuer leur travail» et de se tenir aux côtés de la reine dans les années à venir.

Le couple dit qu’ils feront ce que le prince Philip voulait et poursuivront leurs devoirs royaux après sa mort.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Le prince William et Kate Middleton disent qu’ils soutiendront la reine dans les années à venir Crédit: Alamy

Le couple a partagé son engagement envers les Britanniques dans un hommage émouvant au duc d’Édimbourg.

« Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et continuerons à soutenir la reine dans les années à venir », a déclaré William.

« Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »

Il vient comme:

Le couple a de grosses chaussures à remplir s’il envisage de suivre le programme chargé du duc.

Philip était le soutien de la reine en public lors des moments nationaux les plus importants.

Au fil des ans, il a réalisé 22 219 engagements en solo et des milliers d’autres aux côtés du monarque.

Beaucoup se souviennent de lui pour son courage, son éthique de travail et sa lèvre supérieure raide.

Mais dans sa déclaration, publiée cet après-midi, William a parlé d’un grand-père « extraordinaire ».

Une jolie photo du duc assis à côté du prince George – qui a été prise par Kate – a également été publiée.

Wills a déclaré: «Le siècle de vie de mon grand-père a été défini par le service – à son pays et au Commonwealth, à sa femme et sa reine, et à notre famille.

«Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais aussi sa présence durable dans ma propre vie d’adulte – à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles.

«Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour faire connaissance avec mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

Le couple a également publié une photo de Philip avec le prince George, prise par Kate Middleton Crédit: kensingtonroyal / Instagram

William a juré de « faire le travail » après la mort de son grand-père Crédit: AP

«Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que son sens de l’humour espiègle!

« Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire. »

Des sources disent que le prince William a été «dévasté» à la mort de Philip.

Et les plus proches de la reine se sont attelés autour d’elle pour la soutenir dans les jours difficiles à venir.

Le prince Andrew aurait été parmi les premiers à retourner au château de Windsor pour réconforter sa mère.

Il a dit hier que sa mère avait « un énorme vide dans sa vie ».

Pendant ce temps, le prince Edward a déclaré que le monarque «supportait» – tandis que sa femme Sophie disait qu’elle «pensait aux autres avant elle».

La reine compterait également sur des amis et des aides.

Elle est particulièrement proche de sa page Paul Whybrew, qui est apparue aux côtés de Sa Majesté dans le sketch de James Bond aux jeux de Londres 2012, et de «l’humble» Angela Kelly, son assistante personnelle et habilleuse senior.