Le prince William et Kate Middleton peuvent apprendre au prince Harry et à Meghan Markle qui sont les véritables membres de la famille royale américaine, affirme un expert.

Nathan Kay, dans son article pour Express, note comment les Wales peuvent vaincre le nom de Sussex Royal.

Il note : « Alors que Harry et Meghan sont occupés à faire des vagues en Californie, il semble que le véritable jeu de pouvoir se déroule un peu plus discrètement et beaucoup plus gracieusement ici en Angleterre. »

En parlant du prince et de la princesse de Galles, l’expert déclare : « Le prince William et la princesse Kate sont prêts à donner à leurs parents royaux éloignés une leçon magistrale sur la manière dont la royauté – la vraie royauté – devrait être exercée. »

Il note : « Mais contrairement aux Sussex, l’approche de William et Kate repose sur une élégance discrète, une appréciation du devoir et une capacité à inspirer le respect sans avoir besoin de drames alimentés par les tabloïds. »

« La récente décision de William et Kate d’étendre leur fondation caritative aux États-Unis, avec des marques déposées et des brevets, est bien plus qu’une simple entreprise commerciale avisée. C’est un rappel clair que le nom Windsor a toujours du poids – un poids sérieux – lorsqu’il est porté avec un peu de classe », déclare Kay.

« Après le feuilleton télévisé mené par les Sussex ces dernières années, une période au cours de laquelle la monarchie a été scrutée sans relâche, les projets de William et Kate d’exploiter la sphère caritative américaine ressemblent à une réponse polie de la monarchie », déclare Kay.