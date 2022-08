Le prince William et Kate déménagent de Londres au chalet de Windsor

Le prince William et sa femme, Kate, déménageront leur famille du centre de Londres vers des habitations plus rurales à Windsor, et leurs trois enfants fréquenteront la même école privée près de leur nouvelle maison, ont annoncé lundi des responsables du palais.

William et Kate déménageront du palais de Kensington dans l’ouest de Londres à Adelaide Cottage, à environ 10 minutes à pied du château de Windsor, ont indiqué des responsables du palais dans un communiqué.

Cette décision signifie que la famille sera beaucoup plus proche de la reine Elizabeth II, qui vit au château de Windsor depuis le début de la pandémie de coronavirus. La résidence officielle de la reine est le palais de Buckingham à Londres, mais certains médias britanniques ont déclaré que le monarque, 96 ans, pourrait désormais résider en permanence à Windsor.

Le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, commenceront tous à l’école privée Lambbrook à proximité d’Ascot en septembre. George et Charlotte fréquentaient une école dans le sud de Londres, et Louis vient de commencer sa scolarité formelle à temps plein.

Adelaide Cottage, construit en 1831 pour la reine Adélaïde, l’épouse du roi Guillaume IV, est une maison de quatre chambres de taille relativement modeste pour la famille royale. Mais William et Kate conserveront leur appartement à Kensington Palace comme base de travail officielle, ainsi que leur manoir de campagne de 10 chambres à Norfolk et une maison de vacances en Écosse.

famille royale