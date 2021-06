Le prince William et Harry « se sont battus férocement » à la veille du mariage de Meghan Markle et « ne parlaient pas » avant le voyage en Australie

Le PRINCE William et Harry « se sont battus férocement » à la veille du mariage avec Meghan Markle et « ne se parlaient pas » avant le voyage en Australie, a-t-on affirmé.

Les frères royaux auraient un certain nombre de rangées flamboyantes, selon une source anonyme, avec celle juste avant le mariage de Harry et Meghan au château de Windsor, qui serait « particulièrement féroce ».

– Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Les princes auraient ramé à la veille du mariage de Harry avec Meghan Markle Crédit : Getty Images – Getty

Lors d’un bain de foule à Windsor avec William Harry a déclaré à la foule qu’il se sentait « bien » Crédit : Doug Seeburg – Le Soleil

Les détails exacts de ce qui s’est passé ne sont cependant pas connus, selon le Mail on Sunday.

Cependant, la veille du mariage, les frères étaient tout sourire devant la foule, Harry disant qu’il se sentait « bien ».

Lors d’un bain de foule à Windsor avec William, on a demandé à deux reprises à Harry s’il était nerveux, mais le prince a répondu : « Super, merci. Comment vous sentez-vous ? »

Le voyage des Sussex en Australie a eu lieu environ un an après leur mariage, indiquant peut-être à quelle vitesse les relations se sont détériorées.

La nouvelle édition de la biographie de Robert Lacey, Battle of Brothers, qui est publiée en série dans le Times, affirme également que les frères n’étaient plus en bons termes avant que le duc et la duchesse de Sussex ne partent pour l’Australie, l’affrontement étant déclenché par la fureur de William. les allégations d’intimidation entourant Meghan.

Un auteur royal a déclaré à la bombe que William avait séparé sa maison de celle de Harry après une dispute fulgurante Crédit : Getty

Il y aurait déjà eu des tensions entre les frères, photographiés ici avec Kate et les funérailles de leur grand-père Crédit : pixel8000

L’auteur royal a allégué que William était furieux après avoir appris une plainte déposée contre la duchesse de Sussex par son ancienne secrétaire aux communications.

Et on prétend que la fureur des frères était si grande que William a complètement séparé sa maison de celle de Harry, rapporte le Times.

Une source proche du duc de Sussex a déclaré à Lacey: « William a jeté Harry dehors. »

William se serait senti « blessé et trahi » – et pensait que Meghan semblait « lui voler son frère bien-aimé ».

Pendant ce temps, on prétend que Kate « s’était méfiée d’elle depuis le début ».

Mais les choses ont pris de l’ampleur lorsque Jason Knauf, qui travaillait dans les communications pour les Cambridges et les Sussex, a soumis un e-mail officiel en octobre 2018 alléguant que Meghan avait intimidé le personnel.

Meghan nie farouchement les allégations – et un porte-parole pour elle et Harry a déclaré qu’elle était victime d’une campagne de diffamation calculée.

Robert Lacey dit que William était furieux des affirmations que Meghan avait intimidé le personnel royal – une allégation qu’elle nie avec véhémence Crédit : Reuters

Cependant, après que William ait entendu les allégations, il a immédiatement appelé Harry.

Lacey écrit : « Quand Harry s’est enflammé pour défendre furieusement sa femme, le frère aîné a persisté.

« Harry a éteint son téléphone avec colère, alors William est allé lui parler personnellement.

« Le prince était horrifié par ce qu’on venait de lui dire sur le comportement présumé de Meghan, et il voulait entendre ce qu’Harry avait à dire.

« La confrontation entre les frères était féroce et amère. »

William aurait craint que Meghan ne lui enlève son frère bien-aimé Crédit : pixel8000

Le couple a ensuite ramé au téléphone – avant que William n’essaye de parler à Harry en face à face Crédit : Splash

Mais le duc de Sussex a farouchement défendu sa femme – et le fossé apparent entre les hommes s’est approfondi Crédit : Splash

La dispute est survenue après une tension frémissante entre William, Kate et Harry, lorsque Wills aurait mis en garde son jeune frère contre le fait d’aller trop vite avec Meghan.

Le Sun a également révélé que le prince Harry avait lancé ses attaques amères contre la famille royale à peine 24 heures après avoir appris qu’il serait déchu de ses titres militaires.

Le major à la retraite Harry, 36 ans, a accepté le chat d’Oprah Winfrey dans les 24 heures suivant leur perte lors de l’accord final du Megxit de février.

Une source a expliqué: « Il y a eu une crise juste avant Oprah mais cela n’avait rien à voir avec le titre d’Archie.

«Cela était connu et discuté depuis un certain temps.

«Harry et Meghan étaient très contrariés avant Oprah parce que la séparation finale du Megxit venait d’être signée, ce qui incluait que Harry ne conservait pas les rôles militaires.

«C’est ce qui l’a rendu si en colère. Il est très émotif et ses rôles militaires étaient très importants pour lui étant donné qu’il a servi.