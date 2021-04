HARRY et William pourraient « avoir une putain de bonne dispute et se réconcilier », estime un expert royal.

Le biographe royal Andrew Morton a pris la parole alors que les deux princes rendaient hommage à leur grand-père, décédé à 99 ans vendredi.

Tous les yeux seront rivés sur le prince Harry et le prince William lors des funérailles de samedi pour leur grand-père Crédits: Getty

Les deux frères se retrouveront face à face pour la première fois depuis l’interview d’Oprah de Harry et Meghan Crédit: AFP

S’exprimant sur le panier-repas de Steph sur Channel 4, M. Morton pense que tous les yeux seront rivés sur Harry et William lors des funérailles de Philip à la chapelle St George de Windsor samedi.

Harry, 36 ans, devrait voir sa famille face à face depuis son déménagement aux États-Unis avec Meghan Markle et Archie en mars de l’année dernière.

Il est maintenant rentré au Royaume-Uni seul pour la cérémonie après que sa femme enceinte Meghan, 39 ans, ait été informée de ne pas voyager.

La famille royale a ordonné une trêve sur l’interview explosive du couple avec Oprah Winfrey pour se concentrer sur l’honneur du duc d’Édimbourg.

ESPOIRS DE « RÉCONCILIATION »

L’observateur royal vétéran, M. Morton, qui a écrit un best-seller numéro un sur la mère des frères, la princesse Diana, a déclaré: «Tous ceux qui regardent les funérailles voudront voir une sorte de réconciliation entre William et Harry, et Harry et son père.

« La seule chose que vous espérez, c’est que cela n’éclipse pas les hommages au prince Philip. »

Il a dit que la rupture entre les deux frères « n’est pas la première fois qu’il y a une relation entre Caïn et Abel au sein de la famille royale ».

M. Morton, qui a agi en tant que conseiller sur l’émission à succès Netflix The Crown, a comparé la relation entre Harry et William au lien entre la reine et la princesse Margaret, qui étaient «le sel et le poivre de la famille royale à leur époque».

Tous ceux qui regardent les funérailles voudront voir une sorte de réconciliation entre William et Harry, et Harry et son père Andrew Morton, biographe royal

Il a ajouté: «La reine est un personnage très similaire à William, prudent, impartial et calme.

« Margaret et Harry sont un couple qui a battu les traîtres. Margaret avait l’habitude de dire: » La désobéissance est mon travail « .

« Vous espérez que William et Harry auraient une putain de bonne dispute, puis se réconcilieraient comme la reine et Margaret l’ont fait tout au long de leur relation. »

Dans un hommage personnel émouvant, Harry a aujourd’hui salué son grand-père comme le « maître du barbecue et la légende des plaisanteries ».

Le biographe royal Andrew Morton a déclaré à Channel 4 qu’il espérait que l’accent mis sur Harry et William n’éclipserait pas les hommages à leur grand-père lors des funérailles de samedi. Crédit: Steph’s Packed Lunch sur Channel 4

Harry retrouvera sa famille lors des funérailles de Philip samedi Crédits: Getty – Contributeur

Et il a remercié Philip d’avoir été un «rock» pour sa grand-mère la reine – quelques minutes seulement après que son frère William lui ait également rendu hommage.

Rendant hommage au prince Philip, M. Morton a déclaré à Steph McGovern de Channel 4 que l’héritage de Philips était « d’amener la monarchie dans le 21st siècle ».

Et il a salué Philip comme « progressiste … et modernisateur dans une institution assez croustillante. »

M. Morton a ajouté: « C’est lui qui, contre la volonté de Winston Churchill et de son épouse, la reine, a fait passer le couronnement à la télévision.

« C’est lui qui est derrière le film de la famille royale de 1969. Il était le chef de famille, le chef de l’entreprise. Son règne était la loi. »

La reine sera parmi les 30 invités aux funérailles de Philip, qui auront lieu à la chapelle St George du château de Windsor à partir de 15 heures.

Philip aura des funérailles cérémoniales, pas des funérailles d’État, conformément à ses souhaits.

Le cercueil royal sera transporté du château à la chapelle pour les funérailles dans un Land Rover spécialement modifié qu’il a aidé à concevoir.

Il sera suivi par le prince de Galles et les membres de la famille royale à pied, a déclaré un haut responsable du palais.

Les funérailles auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor et il n’y aura pas de procession publique.

La reine fera partie des 30 personnes en deuil assistant aux funérailles de Philip samedi Crédit: PA

Harry est rentré aux États-Unis pour les funérailles de Philip et verra sa famille face à face pour la première fois depuis l’interview de la bombe d’Oprah le mois dernier. Crédits: Getty

Harry et son frère William seront réunis à l’enterrement de leurs grands-pères samedi Crédit: AP