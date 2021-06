Le prince William et Harry ne s’offrent PAS de rameau d’olivier quelques jours avant le service de la princesse Diana, affirme un ami

PRINCES William et Harry ne s’offriront PAS de rameau d’olivier avant de dévoiler une statue de Diana, princesse de Galles, affirme un ami.

Mais les fils de Diana devraient mettre leurs différends de côté pour l’événement poignant lui-même, le 1er juillet au palais de Kensington.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

Les princes Harry et William ne se rencontreront probablement pas avant le dévoilement de la statue Crédit : Getty

Diana, princesse de Galles, était «un symbole d’humanité désintéressée», a déclaré son frère Crédit : Getty

Une porte-parole de Harry a confirmé que le duc était arrivé « en toute sécurité » dans sa résidence privée Frogmore Cottage près de la maison du château de Windsor de la reine.

Mais, rapporte le Sunday Times, les amis communs des deux frères et sœurs ne croient pas qu’ils vont réparer leur rupture, bien qu’ils soient dans le même pays en même temps.

L’un d’eux a dit : » Ni l’un ni l’autre n’offrent un rameau d’olivier.

« Je crains que ce ne soit la même chose qu’aux funérailles du prince Philip, un signe de reconnaissance et c’est à peu près tout. »

Une autre source a admis s’inquiéter du fait que « le jour, il sera difficile de séparer la statue de l’occasion, qui est désormais chargée de toutes sortes de bagages indésirables ».

Mais un ami a prédit qu’il n’y aurait aucun signe de tension persistante entre les frères qui se battent le grand jour, quand « tout sera beau ».

Il vient comme:

Diana, princesse de Galles, était une maman adorée Crédit : Getty

Les frères avec leurs parents Crédit : Getty

Le mois dernier, le duc de Sussex a révélé que son retour à Londres était un « déclencheur » pour lui après la mort de Diana, alors qu’il s’attaquait à ses traumatismes personnels lors d’une séance de thérapie à l’écran.

Dans le doc, The Me You Can’t See, le royal a déclaré qu’il avait un « sentiment de nervosité creux et vide » à chaque fois qu’il arrivait dans la capitale et a admis qu’il se sentait « traqué et impuissant » pendant qu’il y était.

Interrogé par son thérapeute sur ce qu’il ressent, Harry a déclaré : « [Like there] n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a aucun moyen de s’en sortir. »

Il était le dernier au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip.

Mais William et Harry étaient « à la gorge l’un de l’autre » quelques instants après avoir été hors de vue de la presse, selon de nouvelles affirmations explosives.

Robert Lacey – l’auteur du livre explosif Battle of Brothers, qui examine la querelle entre les deux hommes – dit qu’une dispute a éclaté dès qu’ils sont entrés dans le château de Windsor.

Des millions de fans royaux du monde entier avaient espéré que les frères se réconcilient après que les photographes eurent capturé des images d’eux discutant ensemble après le service en avril.

Il était entendu que Charles avait renvoyé les voitures funéraires pour permettre à ses fils de parler face à face pour la première fois depuis le déménagement de Harry à LA.

Mais M. Lacey a déclaré que les efforts pour encourager les hommes à faire la paix étaient en vain – et des amis « sont désespérés devant l’animosité brûlante – la colère pure et sanglante – entre les deux ».

Le duc de Cambridge avec sa mère Diana Crédit : Getty

Les princes Harry et William avec leur maman et papa Crédit : Rex

Pendant ce temps, un membre clé de la famille ne sera pas là pour rattraper Harry.

Dans un malheureux affrontement de journaux intimes, le prince Charles est en Écosse avant le dévoilement de la statue de Diana.

Une source a déclaré: « Charles laissera les garçons à eux. Harry devra se mettre en quarantaine pendant au moins cinq jours lorsqu’il atterrira en Angleterre, très probablement à Frogmore Cottage à Windsor.

« Charles a clairement fait savoir qu’il ne sera pas là au-delà car il se rend en Écosse. Il n’y a pas de rencontre prévue entre eux trois. »

Les frères ont communiqué par SMS au milieu d’amères retombées.

Une autre source a déclaré: « Il n’y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de messages texte.

« La relation est toujours très tendue et rien n’indique encore qu’il y aura une sorte de rapprochement de si tôt. »

Parmi les personnes présentes au dévoilement de la statue, il y aura des membres du comité de la statue, le sculpteur Ian Rank-Broadley qui a créé l’œuvre d’art et le concepteur de jardins Pip Morrison.