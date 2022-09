Le prince William et Charles se précipitent à Balmoral pour être aux côtés de la reine après que le palais a révélé que les médecins s’inquiétaient pour sa santé

Le PRINCE Charles et le prince William se sont précipités aujourd’hui aux côtés de la reine après que le palais de Buckingham a révélé que les médecins étaient “préoccupés” par sa santé.

Sa Majesté, 96 ans, se dit « à l’aise » à Balmoral où elle demeure sous surveillance médicale.

La Reine se repose à Balmoral Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Charles s’est précipité pour être aux côtés de sa mère

Les membres de la famille immédiate de la reine ont été informés, a indiqué le palais.

Clarence House a confirmé que le prince Charles et Camilla se sont déjà rendus à Balmoral.

Le prince William est également en route vers le domaine écossais alors que les craintes pour la santé du monarque grandissent.

Un communiqué a déclaré aujourd’hui: “Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.

“La reine reste confortable à Balmoral.”

Camilla devait rencontrer le personnel et les patients de Maggie’s à Airdrie, dans le Lanarkshire, aujourd’hui, mais les fiançailles ont été annulées.

L’hélicoptère de Charles a également été vu atterrir sur le terrain de Balmoral ce matin.

La nouvelle première ministre Liz Truss est parmi les premières à souhaiter bonne chance à Sa Majesté aujourd’hui.

Elle a déclaré: “Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi.

“Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment.”

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a également adressé ses meilleurs vœux à la reine en interrompant le débat sur l’énergie d’aujourd’hui au Parlement.

Cela s’est produit à voix basse aux Communes – suscitant des spéculations selon lesquelles il y avait eu une mise à jour sur la santé de la reine.

Il a déclaré: “Je sais que je parle au nom de toute la Chambre lorsque je dis que nous envoyons nos meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine et qu’elle et la famille royale sont dans nos pensées et nos prières en ce moment.”

Sir Lindsay a ajouté: “S’il y a autre chose, nous informerons la Chambre en conséquence.”

RUPTURE AVEC LA TRADITION

Cela survient après que la reine a rencontré Mme Truss, la 15e première ministre de son règne de 70 ans, à Balmoral lundi.

Habituellement, le monarque nommait les premiers ministres du palais de Buckingham ou du château de Windsor, mais elle vivait à Balmoral pour sa mobilité.

Tenant une canne, Sa Majesté a souri en saluant le nouveau Premier ministre pour la cérémonie traditionnelle du “baiser des mains”.

La reine a récemment passé plus de temps à se reposer sur les ordres du médecin car elle continue de souffrir de problèmes de mobilité.

Buckingham Palace a indiqué plus tôt cette année que le public ne devrait plus supposer qu’il la verra lors d’un événement.

Au lieu de cela, sa présence n’est confirmée que le jour en question.

En octobre, un voyage en Irlande du Nord a été annulé après que la reine a passé une nuit à l’hôpital pour des “enquêtes préliminaires”.

Elle s’est également retirée du festival du souvenir, puis du service du cénotaphe du dimanche du souvenir en raison d’une entorse au dos.

Sa Majesté a également été forcée de manquer les services religieux traditionnels du jeudi saint et de Pâques Mattins.

Les politiciens ont exprimé aujourd’hui leur inquiétude pour la reine, qui a souffert de problèmes de santé ces derniers mois.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré: “Comme le reste du pays, je suis profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace cet après-midi.

“Mes pensées vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment, et je me joins à tout le monde à travers le Royaume-Uni pour espérer son rétablissement.”

William se rend également à Balmoral pour rendre visite à sa grand-mère Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

L’hélicoptère de Charles atterrit à Balmoral aujourd’hui 1 crédit

La reine a rencontré Liz Truss lundi Crédit : PA