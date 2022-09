Le ROI Charles III a été officiellement proclamé monarque lors d’une cérémonie historique du Conseil d’adhésion qui s’est tenue le samedi 10 septembre 2022.

Lors de la cérémonie historique du Conseil d’adhésion au palais St James, le prince William a été vu pour la première fois depuis qu’il est devenu prince de Galles alors qu’il signait la proclamation – et son style d’écriture a laissé de nombreuses personnes bouche bée.

Le prince William est-il gaucher ?

La réponse est oui – le prince William est en fait gaucher et la révélation a été un choc pour beaucoup.

Le prince de Galles pouvait être vu signer les documents de proclamation avec un stylo plume en utilisant sa main gauche pendant l’historique Cérémonie du Conseil d’adhésion au Palais St James.

Alors que des millions de personnes regardaient la cérémonie, les commentaires des médias sociaux axés sur la proclamation étaient dominés par des discussions sur le fait d’être gaucher.

L’un d’eux a écrit: “William à la fois gaucher et utilisant un stylo à encre. Devant le monde aussi. Homme courageux”.

Le prince de Galles a pu être vu signer les documents de proclamation avec un stylo plume en utilisant sa main gauche lors de la cérémonie historique du Conseil d’adhésion Crédit : fourni par Pixel8000

Un autre a tweeté: ” Je ne savais pas que le prince William était gaucher! (en tant que mère d’un gaucher, je ne manquerai pas de le leur faire savoir).”

Des écrivains gauchers se sont également joints à la conversation – et ils n’ont pas tardé à dire au monde des médias sociaux qu’ils maculaient souvent les documents lorsqu’ils écrivaient parce qu’ils devaient tenir le stylo d’une manière maladroite.

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter pour écrire : “En tant que gaucher, nous savions tous à quel point le prince William avait du mal à signer cela sans tacher l’encre !”

Un autre a déclaré: “Je n’ai jamais réalisé que le prince William était gaucher. Je me demande s’il gâche lui aussi tout ce qu’il signe avec des taches de stylo comme moi”.

Le prince lui-même a même plaisanté dans le passé sur le fait d’être gaucher, affirmant que “les gauchers ont un meilleur cerveau” que les droitiers.

L’une des premières fois que son trait est devenu connu du public, c’est lorsqu’il a signé un livre lors de son premier jour d’école à Eton – où il a été photographié aux côtés de son père, le roi Charles, de sa mère, la princesse Diana, et de son frère, le prince Harry.

Quels autres membres de la famille royale sont gauchers ?

Entre 10 et 12 % de la population mondiale sont gauchers – et cela inclut certains membres de la famille royale.

L’arrière-grand-père de William, George VI, était naturellement aussi gaucher, mais son père George V l’a forcé à écrire de la main droite.

Le père de la reine a également été fréquemment vu jouer au tennis avec sa main gauche.

Et le roi George VI semble avoir hérité de ce trait distinctif de son arrière-grand-mère, la reine Victoria.

La monarque a souvent été vue en train d’écrire de la main droite, mais elle peignait de la main gauche, ce qui suggère qu’elle a peut-être été encouragée à écrire de la main droite, tout comme George VI.

Sophie, comtesse de Wessex est une autre gauchère célèbre – l’épouse du prince Edward a été fréquemment photographiée en utilisant sa main gauche pour signer son nom.

Le fils de William, Prince George, a également été photographié en train d’utiliser sa main gauche pour faire du sport quand il était plus jeune.

Cependant, maintenant que George est plus âgé, on ne sait pas encore avec certitude s’il suit son père et d’autres membres de la famille, et il est également gaucher.