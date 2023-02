Le prince William est «enragé» par le récit du prince Harry, selon les experts: «Il a perdu le frère qu’il connaissait depuis toujours»

Alors que le roi Charles III se prépare pour son couronnement, les mémoires explosives du prince Harry “Spare” seraient une énorme grenade derrière les portes du palais.

Une source proche de la famille royale a déclaré au magazine People dans l’article de couverture de cette semaine que le prince William était “très bouleversé” par les allégations de son jeune frère et “doit se calmer”. Dans le livre, sorti le 10 janvier, le duc de Sussex a affirmé que l’héritier du trône l’avait physiquement attaqué lors d’une dispute au sujet de Meghan Markle. L’homme de 38 ans a affirmé que l’incident avait eu lieu en 2019 après que William, 40 ans, ait qualifié sa femme de “grossière” et de “difficile”.

“[William] a été dépeint comme une tête brûlée et antipathique “, a déclaré l’initié du palais au point de vente. ” Je ne pense pas qu’il reculera – c’est s’ils peuvent aller au-delà et accepter qu’ils voient les choses différemment. “

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Fox News Digital que la famille royale britannique était toujours sous le choc du dernier récit de Harry. Le duc et la duchesse de Sussex ont précédemment publié une série documentaire en six parties sur Netflix en décembre détaillant leurs luttes avec la vie royale.

KATE MIDDLETON CONTRE LE PRINCE HARRY, MEGHAN MARKLE FROTTES AVEC UNE NOUVELLE RECRUTE CRITIQUE

“Il a été rapporté que William était furieux d’un comportement qui indiquait que les Sussex étaient devenus totalement indignes de confiance”, a déclaré Fitzwilliams. “Tout ce qui leur est dit pourrait se retrouver dans les médias. [It’s my understanding] il était sceptique quant aux avantages de les inviter [to the coronation].”

“Le roi Charles était extrêmement préoccupé, notamment par les attaques contre [his wife] Camille [in] “Spare”, a poursuivi Fitzwilliams. “Cependant, des rapports ont indiqué qu’il avait l’intention de les inviter au couronnement, bien que les invitations n’aient pas encore été envoyées. Harry a indiqué lors de la promotion de “Spare” que s’ils assistaient au couronnement était un problème qui n’avait pas encore été réglé. Les Sussex veulent parler à la famille royale et obtenir une forme de reconnaissance de ce qu’ils pensent avoir subi.”

Dans une interview avec ITV, Harry a admis qu’il voulait que son frère et son père reviennent. Il a déclaré qu'”ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier”, bien qu’il ne soit pas clair à qui il faisait référence.

Kinsey Schofield, l’animateur du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital que quel que soit le drame, les Sussex seront invités au couronnement en mai. Cependant, ce n’est peut-être qu’une formalité, pas un signe de réconciliation.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“En termes de relations publiques, c’est une exigence”, a déclaré Schofield. “Si Charles n’invite pas Harry et Meghan, le couple militarisera la légère.”

Quant à William, Schofield a affirmé qu’il gérait le drame “en interne”.

“Il essaie d’accepter le fait qu’il a perdu le frère qu’il connaissait depuis toujours”, a-t-elle expliqué. “C’est un chagrin d’amour qu’il n’a pas ressenti depuis la perte de sa mère… seulement renforcé par un sentiment de trahison. Le prince de Galles a hérité du tempérament de son père alors [he] préfère ne pas s’attarder sur le sujet parce que cela l’énerve.”

“La princesse Diana serait probablement en profond désaccord avec moi, mais je pense que William devrait garder ses distances avec le prince Harry”, a partagé Schofield. “… Ce que Harry et Meghan font … spécifiquement à William … est égoïste et destructeur. Il y aura une invitation, non seulement à cause du cauchemar des relations publiques qu’un manque d’invitation créerait, mais parce que Charles ressent vraiment l’absence de Harry. lui enlèverait de sa journée… Je ne serais pas surpris si Harry et Meghan étaient tous les deux présents. Ils ont plus besoin de la monarchie qu’ils ne le laissent entendre.

LE PRINCE HARRY, PARANOÏDE À PROPOS DE LA PRESSE, A RÉALISÉ DES “TESTS DE LOYAUTÉ” QUI A LAISSÉ LES AIDES DU PALAIS “ÉPUISÉES”: LIVRE

Les responsables du palais de Buckingham ont refusé de commenter les allégations faites dans le livre de Harry. Un porte-parole du roi Charles III n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Un porte-parole du palais de Kensington, qui représente le prince et la princesse de Galles, a déclaré à Fox News Digital qu’il n’avait pas de commentaire. Les alliés de la famille royale ont repoussé les affirmations de Harry, en grande partie de manière anonyme.

“Il ne fait aucun doute que les membres de la famille royale ont été irrités par les docuseries de Harry et Meghan pour Netflix et consternés par le contenu de” Spare “, qui contenait des attaques déplorables contre les autres membres de sa famille”, a déclaré Fitzwilliams. “Le palais a gardé un silence digne… Il n’y a aucune chance, à mon avis, que les Sussex puissent éclipser le [coronation], comme nous l’avons vu lors des célébrations du jubilé de platine et lors des funérailles de la reine. Tout était strictement chorégraphié.”

Le commentateur royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Fox News Digital qu’il ne doutait pas que le palais de Buckingham maintienne son mur de silence autour de “Spare” malgré ce qui pourrait se passer dans les coulisses.

“Il y a eu tellement de spéculations et de commérages autour du couronnement et des pensées de la famille royale depuis que le prince Harry a publié ‘Spare’, mais c’est tout : des spéculations et des commérages”, a expliqué Sacerdoti. “Le palais n’a fait aucune réponse officielle. C’est leur réponse. Le roi n’a pas besoin de dire quoi que ce soit – il est le roi. Son silence est une déclaration en soi. Harry et Meghan ont mené un assaut massif contre la famille royale, mais la couronne a surmonté bien pire au fil des siècles. Le roi a sans aucun doute bien appris de l’histoire comment et quand commenter et partager ses pensées avec les autres, et surtout quand ne pas le faire.

LE PRINCE HARRY DIT 400 PAGES COUPÉES DU LIVRE « DE RECHANGE » PARCE QUE WILLIAM, CHARLES NE LE PARDONNERA JAMAIS

L’expert royal Hilary Fordwich a déclaré à Fox News Digital que le commentaire de Harry sur William et sa femme Kate Middleton dans “Spare” est “une goutte d’eau”. William, a-t-elle souligné, est connu pour être farouchement protecteur de sa famille. Une réconciliation entre frères malgré les supplications de leur père est peut-être peu probable, a-t-elle déclaré. En conséquence, Harry peut limiter sa visite au Royaume-Uni s’il traverse l’étang pour le couronnement.

“[Harry] a la «sortie» parfaite car la cérémonie de couronnement du 6 mai tombe à la même date que le quatrième anniversaire de son fils Archie », a-t-elle déclaré.« Cela signifie que Harry est le plus susceptible de voyager seul au Royaume-Uni tandis que Meghan reste en Californie et peut, encore une fois, soyez avec leurs enfants à la place.”

“Il ne faut pas oublier que les Sussex obtiennent leurs contrats en étant royaux, malgré leur haine de l’institution”, a déclaré Fitzwilliams. “S’ils ne se présentaient pas au couronnement, qui est un événement d’importance mondiale, cela attirerait davantage l’attention sur leur statut de parias royaux. Malgré leurs niveaux de popularité atroces dans les sondages en Grande-Bretagne, une majorité estime qu’ils devraient y assister.”

Selon le magazine People, il a été question que l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, qui a épousé les Sussex et officiera le service de couronnement, a été appelé à aider à rapprocher les deux côtés, a rapporté le magazine People. Les rapports alléguaient que Charles, 74 ans, avait demandé à l’archevêque de contacter les Sussex.

GRENADE « DE RECHANGE » DU PRINCE HARRY : 5 PLUS GROSSES ERREURS DANS LES NOUVELLES INTERVIEWS EXPLOSIVES DU DUC DE SUSSEX

“S’il pouvait réconcilier les membres de la famille, c’est ce qu’il voudrait faire”, a déclaré une source proche de Welby au point de vente.

Début 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils quittaient leurs fonctions royales et déménageaient en Amérique du Nord, citant ce qu’ils disaient être les intrusions insupportables et les attitudes racistes des médias britanniques. Ils vivent maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs deux jeunes enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.