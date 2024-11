Le prince William envoie un message à David Beckham alors qu’Harry envisage de se reconnecter

Le prince William a envoyé un doux message à l’ancienne légende du football David Beckham au milieu d’informations selon lesquelles Harry envisage de renouer avec lui dans le but de résoudre la querelle avec son ancien frère royal.

Selon plusieurs médias, des sources ont affirmé que le père adoré d’Archie et Lilibet souhaitait renouer avec les Beckham dans une dernière tentative de réparer sa relation fracturée avec le prince William.

Le Magazine plus proche a rapporté que David Beckham était proche de la famille royale depuis un certain temps, ayant été invité aux mariages respectifs de William et Harry, mais récemment, c’est le futur roi qu’il a suivi.

Une source a déclaré au média : « Harry sait à quel point William apprécie l’amitié de David, et il espère qu’obtenir l’approbation de David pourrait aider à adoucir les choses avec son frère. »

Au milieu de ces affirmations, le prince William s’est tourné vers les réseaux sociaux et a envoyé un message à David.

William a envoyé un message à Beckham tout en commentant son message précédent avec lui lorsqu’ils se sont unis pour célébrer l’arrivée d’un nouvel hélicoptère vital pour l’association caritative Air Ambulance de Londres le 1er octobre.

Le message dit : « Un grand pas en avant pour sauver des vies ! C’est formidable de rencontrer l’équipe médicale, les pilotes et les ingénieurs de la RAF Northolt et d’entendre d’anciens patients parler de l’importance des nouveaux hélicoptères de l’Air Ambulance Charity de Londres.

En commentant cela, le prince William a déclaré : « Lancement de deux nouveaux hélicoptères de sauvetage @LDNairamb. Merci à David Beckham d’avoir soutenu les efforts de collecte de fonds.