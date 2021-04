Le PRINCE William s’est retiré d’un discours de la Bafta ce soir en signe de respect après la mort de son grand-père, le prince Philip.

Le duc de Cambridge devait comparaître virtuellement lors d’une cérémonie ce week-end pour prononcer un discours sur la résilience de l’industrie cinématographique pendant la pandémie de coronavirus.

Le prince Philip avec ses petits-fils le prince William et le prince Harry en 2006 Crédits: Getty

Le prince William n’assistera plus à une cérémonie virtuelle de la Bafta après la mort du prince Philip Crédits: Getty

Mais après la mort du prince Philip hier, son neveu William a décidé qu’il ne participerait plus à l’événement virtuel.

Aujourd’hui, une comtesse de Wessex en larmes a rendu visite à la reine avec son mari, le prince Edward, et a déclaré que le monarque avait été «incroyable».

Le comte de Wessex et Sophie ont été vus arrivant au château de Windsor dans un Land Rover Discovery bleu à 11h et ont passé environ une heure avec la reine.

En quittant le château, la comtesse de Wessex s’est entretenue avec les journalistes depuis la voiture conduite par son mari, en disant: « La reine a été incroyable. »

Le prince Andrew a également été photographié quittant le château de Windsor ce matin.

Hier après-midi, le prince Charles a été aperçu quittant le château de Windsor après avoir rendu visite au monarque après la mort de son père.

Sa Majesté, 94 ans, a partagé une photo poignante de Philip en un hommage sincère à sa «force et guide».

Le prince Philip était proche du prince Harry et du prince William après la mort de leur mère Diana Crédits: Mirrorpix

Le duc d’Édimbourg avait un lien fort avec le prince William et le prince Harry.

Il a aidé les frères après la mort de leur mère Diana et a agi en tant que mentor pour les plus jeunes membres de la famille royale.

Un acte qui a renforcé le lien entre lui et ses petits-fils a été son implication dans les funérailles de la princesse Diana.

Les frères, alors âgés de 15 et 12 ans, et leur père, le prince Charles, séjournaient avec Philip et la reine dans leur domaine de Balmoral dans l’Aberdeenshire au moment de l’accident de voiture mortel en août 1997.

Cela vient comme …

Philip aurait offert aux garçons « de la tendresse bourru et des activités de plein air comme la traque et la randonnée pour les fatiguer ».

L’auteur Tina Brown a déclaré dans son livre de 2011 The Diana Chronicles que le duc était « brillamment efficace avec ses petits-fils » pendant cette période très difficile.

Et Philip a également montré son soutien en marchant aux côtés de sa famille dans le cortège lors des funérailles de Diana.

L’auteur royal Ingrid Seward a déclaré que William hésitait à rejoindre son père et son oncle Charles Spencer, mais Philip aurait dit: « Si je marche, vas-tu marcher avec moi? »

Le prince Philip photographié avec Kate, William, Harry, George et Charlotte lors du défilé annuel Trooping the Color le 17 juin 2017 Crédits: Getty

Le prince Philip, le prince William et Kate assistent à un service du dimanche à l’église St Mary Magdalene à Sandringham en 2018 Crédits: Getty

Elle a expliqué: «Au début, William a catégoriquement refusé. Charles l’a supplié et a dit qu’il serait complètement mal de sa part de ne pas les accompagner.

« Le prince Philip a pesé dans l’argument et finalement William a accepté de participer – mais seulement à la condition que son grand-père marchait à ses côtés. »

Le duc d’Édimbourg est décédé au château de Windsor hier matin, a annoncé le palais de Buckingham juste après midi.

Un communiqué du palais a déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites en temps voulu.

« La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

La famille royale participant à un service de Noël en 2017 Crédits: Getty