Le prince William donne la priorité à l’environnement

Le prince William a conclu une visite de trois jours à Boston en rencontrant le président américain Joe Biden pour partager sa vision de la sauvegarde de l’environnement avant d’assister à un gala vendredi soir où il a donné un ton optimiste quant à la résolution des problèmes environnementaux mondiaux par “l’espoir, l’optimisme et urgence.”

Le prince de Galles a rendu hommage à feu le président John F. Kennedy, affirmant que son prix Earthshot avait été inspiré par le discours audacieux de Kennedy en 1962, qui avait mobilisé la nation pour envoyer des astronautes sur la lune. Ce même sentiment d’urgence et d’échelle est nécessaire maintenant pour protéger l’environnement, a déclaré William.

“De la même manière que l’effort spatial d’il y a six décennies a créé des emplois, stimulé les économies et donné de l’espoir, il en va de même pour les solutions proposées par les lauréats du prix Earthshot de ce soir”, a déclaré William.

Le deuxième prix annuel Earthshot a offert 1 million de livres (1,2 million de dollars) en prix à chacun des gagnants dans cinq catégories distinctes : protection de la nature, air pur, revitalisation des océans, élimination des déchets et changement climatique. Les gagnants et les 15 finalistes recevront de l’aide pour développer leurs projets afin de répondre à la demande mondiale.

Les gagnants, annoncés au MGM Music Hall de Boston, étaient :

Une startup fondée par une femme qui fournit des poêles à biomasse à combustion plus propre en Afrique

Une entreprise britannique fabriquant des emballages biodégradables à partir d’algues

Un concept de “serre en boîte” créé pour augmenter les rendements des petites exploitations en Inde

Une technique de transformation du carbone atmosphérique en roche à Oman au Moyen-Orient

Un effort mené par une femme pour créer une nouvelle génération de rangers indigènes en Australie.

Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloe x Halle vivent à Boston, et Billie Eilish se produit à distance. L’événement a également présenté des vidéos racontées par le naturaliste David Attenborough et l’actrice Cate Blanchett. Les prix ont été remis par l’acteur Rami Malek, la comédienne Catherine O’Hara et l’actrice et militante Shailene Woodley.

Les animateurs étaient impatients d’aider.

“C’est la plus grande crise de notre vie, et j’apprécie ce que fait le prince William”, a déclaré Malek avant de se diriger vers la salle. “Et dans les 10 prochaines années, je pense que l’impact sera stupéfiant. Et nous pouvons vraiment apporter des changements de la plus grande des manières avec ces innovateurs qui sont récompensés ce soir.”

Avant l’événement, William a rencontré Biden en privé pendant 30 minutes après que les deux se soient serrés la main et aient parlé brièvement dans le froid près de l’eau à l’extérieur de la bibliothèque et du musée commémoratifs John F. Kennedy. Alors que William descendait les marches dans son costume, Biden, vêtu d’un manteau d’hiver noir, a crié: “Où est ton pardessus?”

William a également rencontré Caroline Kennedy, ambassadrice en Australie et fille du défunt président. William a visité le musée avec Kennedy et lui a dit que son père était “l’homme qui a inspiré notre mission”.

William et sa femme, Kate, ont assisté plus tôt à un mercredi de bienvenue à l’hôtel de ville, puis à un match des Boston Celtics avant que le couple royal ne passe une grande partie de jeudi à entendre parler des menaces du changement climatique et des solutions en cours.

William est devenu l’héritier présomptif il y a moins de trois mois avec la mort de sa grand-mère, la reine, mais il a déjà été couronné écologiste en chef de Grande-Bretagne. Cela était évident lors de la visite à Boston, qui a mérité des éloges pour avoir attiré l’attention sur la pollution et le changement climatique et sur la nécessité de développer les solutions.

“J’apprécie simplement qu’ils utilisent la plate-forme et la publicité pour attirer l’attention sur un travail significatif sur le climat”, a déclaré Joe Christo, directeur général de Stone Living Lab, qui recherche des approches basées sur la nature pour l’adaptation au climat et faisait partie de ceux qui ont rencontré le couple royal à Port de Boston jeudi.

“Je sais que son père est un grand écologiste”, a-t-il déclaré. “Il semble faire un excellent travail pour perpétuer cet héritage.”

William suit les traces de son grand-père, le prince Philip, soucieux de l’environnement, le défunt mari de la reine Elizabeth II, et plus récemment de son père et successeur d’Elizabeth, le roi Charles III.

Le père de William, en sa qualité d’ancien prince, a été pendant des décennies l’une des voix environnementales les plus importantes de Grande-Bretagne, luttant contre les maux de la pollution. L’année dernière, il s’est présenté devant les dirigeants mondiaux lors d’une conférence des Nations Unies sur le climat en Écosse et a suggéré que les menaces posées par le changement climatique et la perte de biodiversité n’étaient pas différentes de celles posées par la pandémie de coronavirus.

Maintenant qu’il est roi, on s’attend à ce que Charles soit plus prudent avec ses paroles et doit rester en dehors de la politique et de la politique gouvernementale, conformément aux traditions de la monarchie constitutionnelle britannique. Cette année, il n’a pas assisté à la conférence de l’ONU sur le climat, qui s’est tenue en Égypte.

La prudence offre à William l’occasion d’assumer ce rôle de défenseur de l’environnement de la famille royale et de parler avec plus de force des problèmes autrefois associés à son père.

Il n’y a pas de meilleur exemple que le prix Earthshot.

“C’est une énorme affaire pour le prince William”, a déclaré Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine. “Il sait qu’il peut attirer l’attention des personnes les plus importantes. C’est vraiment le cœur du voyage à Boston.”

William et Kate ont eu un aperçu de quelques innovations récentes dans un incubateur de startups de technologie verte appelé Greentown Labs, à Somerville. Parmi eux, des bateaux autonomes à énergie solaire et du ciment à faible émission de carbone.

“Le changement climatique est un problème mondial, il est donc si important que les dirigeants mondiaux parlent de l’importance d’agir”, a déclaré Lara Cottingham, vice-présidente de la politique stratégique et de l’impact climatique pour Greentown Labs.

Le premier voyage du couple aux États-Unis depuis 2014 fait partie des efforts de la famille royale pour changer son image internationale. Après la mort d’Elizabeth, Charles a clairement indiqué qu’il s’agirait d’une monarchie allégée, avec moins de faste et de cérémonie que ses prédécesseurs. William et Kate sont arrivés à Boston sur un vol commercial British Airways.

L’écrivain de l’Associated Press, Zeke Miller, a contribué à ce rapport à Boston.