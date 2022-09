NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et Kate Middleton ont gardé leurs trois enfants à l’écart des projecteurs et se sont concentrés sur leur éducation car ils “priorisent la stabilité” au milieu du deuil de la reine Elizabeth II, décédée il y a près d’une semaine à l’âge de 96 ans.

Le prince et la princesse de Galles nouvellement nommés n’ont amené que récemment le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis dans leur nouvelle école le mardi 7 septembre, deux jours seulement avant le décès de Sa Majesté.

William a marché aux côtés du prince Harry et derrière leur père, le roi Charles III, alors que le cercueil de la reine était transporté mercredi du palais de Buckingham à Westminster Hall. Ses funérailles sont prévues pour le lundi 21 septembre.

Les enfants sont absents des projecteurs depuis la mort de la reine, une décision que William et Kate prévoyaient de garder un certain sens de la normalité pour leurs enfants, selon l’expert royal Hilary Fordwich.

LA REINE ELIZABETH II SE TROUVE EN ÉTAT AVANT LES FUNÉRAILLES, LE ROI CHARLES III RETOURNE AU PALAIS DE BUCKINGHAM

“L’héritier du trône donne la priorité à la stabilité de ses trois enfants en ne les retirant pas de leur éducation, en essayant de garder un certain sens de la continuité pour eux à l’école et de garder les choses aussi normales que possible”, a déclaré Fordwich en exclusivité à Fox News Digital.

BRITNEY SPEARS ET LE PRINCE WILLIAM AVAIT UNE « RELATION CYBER » AVANT DE RENCONTRER KATE MIDDLETON

William, qui est l’héritier du trône, s’est occupé de ses devoirs paternels la semaine dernière alors qu’il accompagnait ses enfants à leur école avant le premier jour de cours. Alors que les enfants étaient présents pour les festivités du jubilé de la reine en juin, ils n’ont encore été présents pour aucun des arrangements funéraires de Sa Majesté.

“George, Charlotte et Louis viennent de commencer la même école ensemble, et bien que William les ait amenés pour le Jubilé et les ait autorisés à être photographiés, il est toujours incroyablement sensible à propos de ses enfants et les pousse devant la caméra avant qu’il doit absolument le faire”, a déclaré Duncan Larcombe, auteur royal et contributeur royal de Fox News.

“Pendant le jubilé de platine, c’était drôle quand les enfants avaient l’air ennuyés et qu’ils commençaient à s’agiter, mais vous ne pouvez pas avoir ça pour les funérailles de la reine. Mais je serai toujours surpris si George n’y va pas parce que je pense qu’en tant qu’avenir King lui-même, ce serait quelque chose que William et Kate aimeraient beaucoup, pour mettre cela dans sa mémoire.”

Larcombe a émis l’hypothèse “qu’il est presque certain” que la famille royale voudrait au moins leur fils aîné, Prince George, neuf ans, aux funérailles.

LE PRINCE WILLIAM, LE LANGAGE DU CORPS DE KATE EST UNE “DIFFÉRENCE GIGANTIQUE” DU PRINCE “AFFECTUEUX” HARRY, MEGHAN: EXPERT

“William vient d’être nommé prince de Galles. Le prince William a 40 ans et depuis 40 ans, il est également pleinement conscient que ce jour viendrait”, a-t-il déclaré. “C’est donc un moment où, bien que généralement leur [William and Kate] la priorité est leurs trois enfants, c’est là que vous savez qu’ils doivent vraiment tout laisser tomber et se concentrer entièrement sur les aspects de leur travail, qu’ils prennent aussi incroyablement au sérieux.

“Ils n’ont pas voulu interrompre la scolarité des enfants parce que les écoles sont encore ouvertes ici. Il y a une période de deuil, mais c’est en quelque sorte volontaire et beaucoup d’écoles n’ont évidemment pas la possibilité de fermer pour l’ensemble. période de 10 jours.”

Fordwich a ajouté que la relation des enfants avec la reine était “formidable” et qu’ils “passaient beaucoup de temps avec elle”, qu’ils appelaient affectueusement “Gan-Gan”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’était le mois dernier, l’actuel prince et princesse de Galles ont déménagé pour se rapprocher de la reine, au cottage d’Adélaïde, qui se trouve sur le terrain du château de Windsor”, a déclaré Fordwich. “C’est une charmante maison historique. Ils étaient quitter Londres parce qu’ils voulaient se rapprocher d’elle et partir à la campagne pour donner aux enfants “une famille plus normale”, un environnement campagnard”.

La relation de la reine avec ses arrière-petits-enfants était spéciale, et William et Kate ont consacré autant de temps que possible à leurs enfants pour créer des liens avec Sa Majesté, même à travers un verrouillage difficile qui « s’appliquait à elle et à la famille royale autant qu’à tout le monde. “, selon Larcombe.

“Cette relation était encore évidente jusqu’au jour de sa mort”, a-t-il déclaré. “Ces souvenirs de la reine et les exemples de la reine, William et Kate, non seulement en tant que parents mais en tant que prince et princesse de Galles, sont un indice de ce à quoi George, Charlotte et Louis devront parfois faire face dans leur la vie, étant sous un tel regard public et censés être des serviteurs dévoués du public britannique. »