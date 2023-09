Le prince William devient « impatient » lors du sommet environnemental à New York

Le prince William s’est associé aux dirigeants mondiaux pour continuer à trouver des solutions au changement climatique dans le monde entier.

Avant son deuxième sommet annuel de l’innovation Earthshot Prize, le prince de Galles a ri et a déclaré qu’il était allé faire une course « belle » et « ensoleillée » à Central Park mardi matin pour prendre un « air frais » avec les New-Yorkais.

Alors que l’ambitieux programme environnemental du prince William vise à trouver de nouvelles idées et technologies à travers le monde pour lutter contre le changement climatique et les défis les plus urgents de la Terre, le royal a admis qu’il devenait « impatient » en attendant que l’élan s’accélère.

LE PRINCE WILLIAM FÉLICITE LES AMÉRICAINS POUR DEUX TRAITS LORS DE SA VISITE À NEW YORK POUR LE SOMMET DE L’ENVIRONNEMENT

Lorsque Vaitea Cowan, co-fondatrice d’Enapter – un projet phare pour l’hydrogène vert en Asie du Sud-Est – s’est assise avec le royal pour une « discussion au coin du feu », elle a demandé à William ce qu’il envisageait pour l’avenir du prix Earthshot.

« Pour l’instant, nous sommes plutôt attachés à l’échelle… quand nous augmenterons [solutions], comment pouvons-nous avoir le plus grand changement ? Pour moi, c’est quelque chose que je n’ai pas encore vraiment compris, c’est « comment pouvons-nous évoluer plus rapidement ? », a répondu William.

« Je suis impatient avec tout ça », a-t-il plaisanté. « Vous fournissez le produit… l’inspiration, la solution, mon rôle est de vous rendre aussi grand, aussi rapide et aussi évolutif que possible… Nous avons encore du travail à faire là-dessus. »

Le prince William a collaboré avec Michael Bloomberg et Bloomberg Philanthropies pour dévoiler les 15 finalistes du prix Earthshot de cette année et présenter des solutions révolutionnaires en matière de climat et d’environnement.

Lors du prestigieux sommet environnemental, le royal est rejoint par des chefs d’entreprise et des philanthropes, dont Bill Gates et le fondateur de World Central Kitchen, José Andrés.

LE PRINCE WILLIAM ET KATE MIDDLETON APPRENENT DES ERREURS DE MARIAGE DU ROI CHARLES ET DE LA PRINCESSE DIANA : AUTEUR

Alors que le Sommet de l’innovation du Prix Earthshot marquait la Semaine du climat à New York, le roi a rencontré le président équatorien Lasso Mendoza à la résidence officielle du consul général des Nations Unies avant l’événement mondial.

Le prince de Galles a accueilli le président Mendoza et la première dame de l’Équateur devant une gravure d’Andy Warhol représentant la reine Elizabeth II, la grand-mère de William. La rencontre intervient un an après ses funérailles. Le monarque britannique au règne le plus ancien est décédé le 8 septembre 2022.

Le prince William aurait discuté avec Mendoza du fait qu’il « se rappelait tout le travail fantastique que l’Équateur a accompli » pour l’environnement, avant d’énumérer des initiatives environnementales spécifiques.

Lors de la rencontre entre le prince William et Mendoza, le royal a partagé son expérience lors de son projet Billion Oyster à Governors Island, car il a déclaré que c’était « bon d’être de retour aux États-Unis ».

KATE MIDDLETON SE PRÉPARE À UN ACCIDENT DE GILET DE SAUVETAGE LORS DE LA PREMIÈRE SORTIE ROYALE DANS UN NOUVEAU RÔLE MILITAIRE

« Personne ne fait preuve d’optimisme et d’ingéniosité comme le peuple américain, c’est donc une bonne chose que nous dévoilions les finalistes de Earthshot de cette année à New York », a déclaré lundi le prince William. « Il y a quatre-vingts ans, le monde s’est réuni dans cette grande ville pour trouver une nouvelle manière, par l’intermédiaire de l’ONU, de résoudre nos défis communs. »

Le Billion Oyster Project est une organisation à but non lucratif axée sur la restauration des récifs d’huîtres dans le port de New York, en collaboration avec les communautés de New York.

Avant la visite du prince William avec le président de l’Équateur, il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, pour discuter des questions liées au changement climatique et au développement durable.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Entre-temps, il s’agit de la deuxième visite de William aux États-Unis ces derniers mois, William et Kate étant tous deux présents à Boston pour la deuxième remise annuelle du Earthshot Prize en décembre.

La princesse de Galles n’a pas rejoint le prince pour ce voyage particulier.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La princesse Kate est restée au Royaume-Uni et a visité une association caritative pour la jeunesse appelée Streets of Growth, qui vise à transformer la vie des jeunes face à l’adversité.

« C’était formidable de rencontrer certains jeunes et certaines communautés, ainsi que ceux qui travaillent avec eux, pour voir comment ils s’épanouissent grâce aux programmes de l’association », ont partagé le prince et la princesse de Galles sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La princesse Kate a eu envie de visiter l’organisation américaine après sa visite à Boston avec le prince William l’année dernière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La princesse de Galles a également été vue en train de parler de santé mentale pour un podcast et de poser pour quelques photos lors de sa visite caritative.