La police a ouvert une enquête sur les trolls racistes qui ont ciblé et abusé Marcus Rashford et plusieurs autres footballeurs noirs de Premier League.

L’attaquant anglais Rashford, 23 ans, a reçu des insultes « n ***** » et des émojis d’animaux après le match nul vierge de Manchester United contre Arsenal samedi.

Quelques jours plus tôt, le club avait critiqué les abus racistes « dégoûtants » subis par le défenseur Axel Tuanzebe et l’attaquant Anthony Martial après leur défaite choc à domicile contre Sheffield United en milieu de semaine.

La star a refusé de donner aux trolls la « réaction forte » qu’ils recherchaient, en disant: « Oui, je suis un homme noir et je vis chaque jour fier d’être » dans une déclaration provocante concernant les abus.

Marcus Rashford s’est exprimé après avoir reçu de vils abus racistes sur les réseaux sociaux après le match nul de samedi contre Arsenal

La police du Grand Manchester a ouvert une enquête après qu’Axel Tuanzebe (à gauche) et Anthony Martial (à droite) aient reçu des abus racistes

La police du Grand Manchester a depuis confirmé qu’elle avait ouvert une enquête sur le ciblage en ligne des trois joueurs.

Instagram a confirmé qu’il avait suspendu les comptes des coupables et qu’il enquêterait également.

Un homme de 49 ans a été récemment arrêté, soupçonné d’avoir abusé racialement de Romaine Sawyers de West Brom en ligne après la défaite des Baggies par Manchester City.

La nouvelle intervient alors que le prince William a appelé à une répression des abus racistes dans le football après que Marcus Rashford soit devenu la dernière star à être ciblée en ligne.

Le duc de Cambridge, qui est président de la Football Association, a condamné les abus racistes « méprisables » encore observés dans le jeu et a exhorté les entreprises de médias sociaux à éliminer les messages abusifs.

Dans une série de tweets, exigeait que les personnes qui tentaient de répandre «la haine et la division» soient rendues responsables de leurs actes.

« Les abus racistes – que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou sur les réseaux sociaux – sont méprisables et doivent cesser maintenant », a déclaré le prince dans un message.

Le prince William a condamné les abus racistes « méprisables » contre les joueurs et les fans de football et a exhorté les entreprises de médias sociaux à sévir contre les personnes qui abusent des joueurs.

«Nous avons tous la responsabilité de créer un environnement dans lequel de tels abus ne sont pas tolérés, et ceux qui choisissent de répandre la haine et la division sont tenus responsables de leurs actes.

«Cette responsabilité s’étend aux plates-formes où se déroule actuellement une grande partie de cette activité.

Il a poursuivi: «Je félicite tous ces joueurs, supporters, clubs et organisations qui continuent d’appeler et de condamner cet abus dans les termes les plus forts», avant de le signer «W».

Le prince William a déjà parlé de sa fureur face aux incidents « scandaleux » de racisme dans le football alimentés par les médias sociaux, craignant que les progrès de ces dernières années ne soient perdus à cause d’affiches anonymes en ligne.

Le prince est président de l’Association de football depuis 2006 et a soutenu le travail de Kick It Out, le groupe de campagne anti-discrimination

Les nouvelles de GMP viennent après Messagerie sportive révélé Facebook, Instagram et Twitter se verront imposer des amendes pour l’abus de footballeurs s’ils ne parviennent pas à les protéger en vertu de nouvelles règles strictes élaborées par les ministres.

Et cela signifie qu’ils devront faire face à des agresseurs anonymes pour que la police puisse agir, Messagerie sportive comprend, avec le secrétaire à la Culture Oliver Dowden ainsi que les joueurs et les officiels horrifiés par les abus subis par les joueurs de United.

Le directeur des communications du club, Charlie Brooks, a déclaré que les joueurs de United étaient « malades » des abus « haineux » en ligne et a exhorté les plateformes de médias sociaux à créer des comptes vérifiables et identifiables afin que les auteurs puissent être attrapés.

Le patron de United, Solskjaer, a également appelé les plateformes de médias sociaux à mettre un terme aux «absurdités» des abus racistes.

Les abus sont survenus quelques jours à peine après que Dowden a rencontré des footballeurs actuels et anciens, dont Jordan Henderson, Tyrone Mings, Anton Ferdinand et Karen Carney, pour discuter de la discrimination.