Le prince William demande “justice” pour le garde forestier sud-africain assassiné Anton Mzimba

Le chef des gardes forestiers de Timbavati, Anton Mzimba, a été tué par balle devant son domicile la nuit dernière. Cela fait suite aux récentes menaces de mort et met en évidence la menace quotidienne à laquelle sont confrontés les Rangers.

Nos plus sincères condoléances aux proches et aux collègues d’Anton en cette période difficile pic.twitter.com/fRayloiFjB

— Aider les rhinocéros ?? (@HelpingRhinos) 27 juillet 2022