C’était la réunion pour mettre fin à toutes les réunions – le nouveau prince et la princesse de Galles pleurant la perte de la reine Elizabeth II aux côtés du duc et de la duchesse de Sussex.

Avec le rassemblement très attendu du prince William et du prince Harry et de leurs épouses, un afflux d’analyses de la façon dont les membres de la famille royale ont interagi les uns avec les autres, car leur relation tumultueuse reste toujours au centre de la scène.

Cependant, dans vidéo virale partagés sur plusieurs plateformes, les utilisateurs des médias sociaux ont éclaté en critiques pour le prince de Galles, le prochain royal à hériter de la couronne, pour son manque apparent de chevalerie avec sa femme Kate Middleton, tout en louant le duc de Sussex pour son traitement de sa femme Meghan Markle.

Alors que les deux couples se préparent à quitter la foule massive à l’extérieur du château de Windsor pour rendre hommage à la reine, on peut voir le prince Harry conduire sa femme vers leur voiture partagée, ouvrant et fermant attentivement la porte pour elle, tandis que le prince et la princesse du Pays de Galles entrer séparément dans la voiture.

Les fans ont éviscéré le monarque aîné, un utilisateur de Twitter écrivant simplement : “Harry tient la portière de la voiture ouverte pour sa femme. S’assure qu’elle est en sécurité. Wills ne le fait pas. Affaire classée.”

Plusieurs utilisateurs ont réfléchi à l’incident, établissant des comparaisons entre William et son père, le roi Charles III, avec Harry et sa mère, feu Diana.

Un utilisateur a écrit : “Harry est un gentleman. William agit cependant comme son père.” Une autre personne a ajouté : “Harry est un vrai roi et fils de Diana. (sic) Regardez comme il se soucie (sic) de sa femme.”

Un autre utilisateur de Twitter est allé jusqu’à dire : “Une chose est sûre : il ne va pas traiter sa femme comme son père l’a fait pour sa mère. C’est ce que le public britannique ne comprend pas. Il a ouvert la porte à sa femme le de son plein gré, et sa femme a répondu en disant merci. C’est du respect mutuel.

Un utilisateur de TikTok a proposé : “Il ne voulait pas que ce qui est arrivé à sa mère arrive à Meghan. C’est un bon mari.”

Alors que la majorité des utilisateurs critiquaient William, certains utilisateurs n’étaient pas d’accord, avec un écrit, “Acte de classe de William invitant son frère et SIL malgré tout le mal causé et les mensonges.”

Avant la mort de la reine, le duc et la duchesse de Sussex s’étaient rendus dans le pays pour plusieurs événements, dont l’un mettait en vedette Markle comme conférencier principal.