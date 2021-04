Le prince William britannique, président de l’Association anglaise de football, a critiqué lundi la Super League séparatiste proposée par 12 clubs de football européens, affirmant qu’il partageait les préoccupations des fans à propos de cette idée.

«Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons protéger l’ensemble de la communauté du football – du plus haut niveau à la base – et les valeurs de compétition et d’équité en son sein», a écrit le prince, petit-fils de la reine Elizabeth, sur Twitter.

«Je partage les inquiétudes des fans sur la proposition de Super League et les dommages qu’elle risque de causer au jeu que nous aimons», a ajouté le tweet du duc de Cambridge, signé «W», signifiant qu’il provenait du prince lui-même.

Les douze équipes fondatrices, allant de six clubs anglais – Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City et Manchester United – trois clubs espagnols, tels que le Real Madrid, Barcelone et l’Atletico Madrid et des clubs italiens tels que la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan auraient été en pourparlers pour une proposition de séparation de l’UEFA pour former leur propre Super League européenne, dans une déclaration commune qui a choqué de nombreuses personnes dans le monde.

Bien que le déménagement ait tardé à venir selon certains, beaucoup l’ont critiqué en affirmant qu’il compromettrait les fondements et les traditions du football et aliénerait les fans qui aiment affluer vers ces jeux chaque année.

Alors que la rumeur a couru que l’échappée envisagée pourrait entraîner l’interdiction de certains joueurs de l’UEFA, rien n’a encore été gravé dans le marbre. Quoi qu’il en soit, les sentiments du prince William reflètent ceux de la majorité des groupes de fans et des passionnés de football qui ne voient le changement que comme une ponction d’argent et sont impatients que les pourparlers s’effondrent au plus tôt.

