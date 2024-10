Le prince William « consacre » de l’énergie pour donner aux enfants « un avenir qu’il n’a jamais eu »

Le prince William est déterminé à offrir à ses enfants une vie sécurisée qu’il n’a jamais eue, révèle un expert.

Le prince de Galles s’attache à soutenir la jeune génération en accordant une attention particulière à ses enfants.

L’experte royale Jennie Bond révèle le parcours parental du prince William et de son épouse Kate Middleton en ce qui concerne Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Elle a dit Ok ! : « La monarchie peut sembler un concept assez lointain et étranger à de nombreux jeunes. J’ai toujours pensé que le plus gros problème pour la famille royale de rester pertinente dans la société était l’indifférence généralisée des jeunes à l’égard de la monarchie, et c’est l’une des raisons pour lesquelles pourquoi non seulement William et Catherine, mais aussi le prince Philip et le roi Charles avant eux, ont consacré une grande partie de leur énergie à aider les jeunes. »

Elle a ajouté : « Nous les mettons en contact de manière si simple avec les jeunes qu’ils veulent aider. Il est frappant de constater qu’un si grand nombre de leurs engagements concernent des jeunes. Et ils semblent bien immergés dans ce qu’ils font. « .