Le prince William claque les géants de la technologie après qu’une enquête a révélé qu’ils ont joué un rôle dans la mort de Molly Russell

Le PRINCE William a critiqué les géants de la technologie après qu’une enquête a révélé qu’ils avaient joué un rôle dans la mort de l’écolière adolescente Molly Russell.

Dans un geste sans précédent, le prince de Galles a fait pression sur la Silicon Valley et les a exhortés à changer leurs habitudes.

Le prince William dit qu’aucune famille ne devrait subir les tourments subis par la famille Russell Crédit : AFP

Une enquête a conclu que Molly était décédée en raison de l’impact négatif du contenu en ligne Crédit : PA

Un coroner a statué que Molly, 14 ans, était décédée “d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et des effets négatifs du contenu en ligne”.

On pense que c’est la première fois que des entreprises de médias sociaux sont tenues en partie responsables d’un décès.

Et dans un tweet, William a fustigé: «Aucun parent ne devrait jamais avoir à endurer ce que Ian Russell et sa famille ont vécu.

«Ils ont été incroyablement courageux. La sécurité en ligne pour nos enfants et nos jeunes doit être une condition préalable, et non une réflexion après coup. W. »

La Première ministre Liz Truss l’a soutenu en disant: «Je vais examiner très attentivement cette question très préoccupante.

“Je m’engage à faire avancer et à faire progresser le projet de loi sur les préjudices en ligne.”

Le coroner principal Andrew Walker a statué que le matériel auquel Molly avait été exposée n’était «pas sûr» et «n’aurait pas dû être disponible pour qu’un enfant puisse le voir».

Les experts ont déclaré que cela devrait envoyer “des ondes de choc à travers la Silicon Valley”.

Les militants ont appelé au projet de loi sur la sécurité en ligne pour obliger les géants de la technologie à rendre des comptes.

M. Walker écrira au propriétaire d’Instagram Meta et Pinterest avec ses découvertes.

Le père de Molly, Ian, de Harrow, au nord de Londres, a déclaré qu’un “monstre” avait été créé par lequel les produits de médias sociaux ne sont pas sûrs.

M. Russell a exhorté le chef du Meta, Mark Zuckerberg, à “écouter simplement. . . puis faites quelque chose à ce sujet ».

Il a dit : « Ils n’ont pas vraiment considéré quoi que ce soit à voir avec la sécurité.

“Malheureusement, leurs produits sont mal utilisés par les gens et leurs produits ne sont pas sûrs.

“C’est un monstre contre lequel nous devons faire quelque chose.”

Le tribunal du coroner du nord de Londres a appris que Molly avait vu des milliers d’images d’automutilation et de suicide avant de mourir en 2017.