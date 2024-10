Le prince William choque un ancien joueur de la NFL avec un lancer impressionnant : « Il pourrait certainement être quarterback un jour »

Le prince William est un homme aux multiples talents.

Mardi, le prince de Galles a assisté à un engagement avec la NFL Foundation UK et a choqué les participants avec ses impressionnantes compétences en matière de lancer de football.

« C’était génial », a déclaré Louis Rees-Zammit, receveur des Jaguars de Jacksonville, ancien joueur de rugby gallois. Personnes revue. « C’était bien mieux que le mien. Heureusement, dans ma position, je n’ai qu’à courir et rattraper. Il pourrait certainement être quarterback un jour ! »

Phoebe Schecter, capitaine de l’équipe féminine de flag-football de Grande-Bretagne, a déclaré au média : « Il a un bras si fort, je ne pouvais pas y croire. Il a dit qu’il jouait quand il était plus jeune, sur la plage avec ses amis et sa famille. »

Elle ajoute : « Il se trouvait dans une situation dans laquelle il n’était probablement pas très à l’aise et il a pris le commandement. Il a effectué un transfert à un moment donné et a lancé des balles incroyables sur le terrain. »

William, qui est président de la Welsh Rugby Union, s’est entretenu en profondeur avec Rees-Zammit de sa transition professionnelle.

« Il était intrigué par la transition que je fais et par le sport lui-même », a déclaré Rees-Zammit. « Il m’a demandé ce que je pouvais apporter du rugby à la NFL, comme ma vitesse. »

« Il veut vraiment apprendre », a ajouté Rees-Zammit à propos de l’intérêt de William pour le sport américain. « C’est pourquoi il est venu ici pour soutenir ces enfants qui veulent apprendre le flag-football. C’est un sport en pleine croissance au Royaume-Uni, [and] même moi-même, j’apprends toujours de nouvelles choses. Il est venu ici pour essayer de ramasser quelques objets, et l’un d’entre eux : il pouvait lancer le ballon. »

William, qui a participé à des matchs de flag-football en présence des enfants, a eu un impact immédiat sur les jeunes.

« Il est très inspirant. Vous pouvez le voir sur le visage de tous les enfants. Cela leur donne juste un peu de motivation pour faire un peu plus d’efforts dans les exercices et dans les petits matchs qu’ils jouent », a déclaré Rees-Zammit. « C’est formidable pour lui de venir soutenir ces enfants qui jouent au flag-football. Ce sera lors des prochains Jeux olympiques. Cela prend de plus en plus d’ampleur dans le monde entier. »

En tant que père de trois enfants, le prince William est déterminé à amener le sport américain dans son port d’attache.

« Il va essayer d’enseigner à ses enfants maintenant », a déclaré Schecter à propos de l’introduction du flag-football aux enfants qu’il partage avec Kate Middleton : Prince George, 11 ans, Princess Charlotte, 9 ans, et Prince Louis, 6 ans. « Nous lui avons offert un ballon de football américain pour ramener à la maison. Et nous avons beaucoup parlé du multisports et de la qualité de cela. Il était un athlète multisports en grandissant, mais il a dit qu’il n’était pas très bon.

« Je pense qu’il jouera avec ses enfants », a-t-elle ajouté.