Le prince William célèbre la fête des pères avec George, Charlotte et Louis sur une jolie photo de famille

La famille royale célèbre la fête des pères avec de jolies photos de famille.

Les pages de médias sociaux du prince et de la princesse de Galles ont partagé une photo du prince William avec ses trois enfants, le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 8 ans et le prince Louis, 5 ans.

La famille est tout sourire en coordonnant les tenues bleues sur la photo, prise d’elles assises sur un banc qui était un cadeau du 90e anniversaire de la reine Elizabeth II en 2016, selon Gens.

Sur Instagram, un deuxième cliché un peu moins formel peut être vu, avec Charlotte et George regardant amoureusement leur père tandis que Louis lui fait un câlin par derrière avec un grand sourire.

Les photos ont été prises par Millie Pilkington, qui a également photographié le prince Louis pour son cinquième anniversaire plus tôt cette année en avril. Louis porte le même pull sur les deux photos, suggérant que les photos d’anniversaire et de fête des pères ont été prises le même jour.

Le roi Charles III a également partagé quelques photos pour marquer les vacances, un jour après la célébration Trooping the Colour.

La légende sur Instagram de la famille royale se lit comme suit : « A tous les papas, nous vous souhaitons une fête des pères spéciale aujourd’hui », accompagnant une photo du roi Charles III avec son père, le prince Phillip sur la première diapositive, suivie d’une photo de la reine Camilla. avec son défunt père, Bruce Shand.

Il y a aussi une photo de retour du roi Charles avec le prince William et le prince Harry, prise au domaine familial de Balmoral en Écosse, selon People.

Le roi Charles porte un kilt et un pull traditionnels en vert, tandis que ses fils portent des kakis et des chemises boutonnées alors qu’ils se tiennent sur le paysage rocheux.

Le prince Harry et Meghan Markle n’étaient pas présents au défilé Trooping the Colour, le défilé officiel d’anniversaire de son père récemment couronné.

Jeudi, le magazine People a rapporté que le duc et la duchesse de Sussex n’avaient pas été invités à la célébration annuelle de l’anniversaire du monarque britannique.

Les représentants du duc et de la duchesse de Sussex, ainsi que du palais de Buckingham, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Le point de vente a noté que leurs bureaux n’avaient fait aucun commentaire.

« C’est triste que leurs cousins, le prince Archie et la princesse Lilibet, ne soient pas là », a déclaré Christopher Andersen, auteur de « The King », à Fox News Digital. « Mais en n’invitant même pas les Sussex à assister à l’un des événements les plus importants du calendrier royal – et, dans ce cas, particulièrement important car il s’agit de saluer le nouveau monarque – Charles a une fois de plus précisé qu’il n’était pas particulièrement désireux de réparer les clôtures avec son fils cadet. »

Le prince Harry et Meghan Markle sont apparus comme des membres de la famille royale sans travail dans Trooping the Colour de 2022, qui était également le dernier événement de feu la reine Elizabeth avant sa mort en septembre de l’année dernière. Ils ont été aperçus en train de regarder depuis une pièce au-dessus de Horse Guards Parade avec d’autres membres de la famille royale.

