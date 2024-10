Le prince William cède finalement à la décision de Kate Middleton concernant le prince Harry

Le futur monarque, le prince William, a fait allusion à un développement significatif dans sa profonde rupture avec son jeune frère, le prince Harry, en le mentionnant publiquement pour la première fois depuis plusieurs années dans le cadre de son nouveau documentaire ITV.

Le prince de Galles a apparemment cédé à son épouse, la princesse Kate, car Catherine souhaite que William répare les barrières avec Harry.

Les récentes démarches de William suggèrent qu’il a apparemment décidé de donner une autre chance au duc de Sussex après la demande de Kate.

Les princes de Galles sont tristes de faire des efforts pour une réconciliation familiale.

Kate a autrefois été gentiment qualifiée de « sœur que je n’ai jamais eue et que j’ai toujours voulue » par le prince Harry en hommage à leur lien étroit de l’époque.

Les initiés ont dit Plus près que Kate Middleton saisit une opportunité pour renouer Harry et son frère le prince William.

La source a déclaré: « Kate a pris le pouls de la famille royale et elle est convaincue que c’est la dernière chance pour Harry de se faire pardonner et de réintégrer le giron avant qu’il ne soit trop tard. »

La source affirme : « Elle reste fidèle à sa parole et refuse de l’abandonner mais, en même temps, elle fait comprendre qu’il doit faire davantage d’efforts concertés.

« Malgré tous ses défauts, elle le considère toujours comme un petit frère et elle est prête à lui pardonner. Mais s’il veut que son frère et son père lui pardonnent, il devra faire plus. »