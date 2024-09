Le prince William cède aux supplications de Kate Middleton concernant le prince Harry

Le prince William semble avoir cédé à la demande sincère de sa femme Kate Middleton, faisant ainsi un geste majeur dans sa querelle avec son frère le prince Harry.

La princesse de Galles, qui a récemment annoncé qu’elle était guérie du cancer au début du mois, aurait toujours une tendresse particulière pour son beau-frère dont elle est séparée et aurait fait un serment à William.

Kate ne souhaitait « rien de plus que de voir William tendre la main à Harry et souhaiter un joyeux 40e anniversaire », avait déclaré précédemment l’ancien majordome royal Paul Burrell au magazine Closer.

Il a ajouté que Catherine a « toujours été une médiatrice et qu’elle voit toujours l’équité », et qu’elle souhaite que les frères séparés « fassent amende honorable et renouent une relation ».

Il semble que Kate ait finalement réussi à convaincre William de faire le premier pas en publiant un message d’anniversaire sincère pour le duc de Sussex à l’occasion de son 40e anniversaire dimanche.

Le compte officiel des réseaux sociaux du prince et de la princesse de Galles a partagé un message d’anniversaire sur ses stories Instagram, initialement publié par le bureau du roi Charles.





Une source avait précédemment révélé au média que Kate et la monarque élaboraient des plans pour une réconciliation royale entre William et Harry, car Charles, atteint d’un cancer, se sent « misérable » d’être coincé entre ses fils.

« Ils sont assis et élaborent un plan d’action », a déclaré l’initié Plus proche« Et encore une fois, nous essayons de voir s’ils parviennent à un compromis dans l’intérêt de la paix. »

Il reste à voir si les deux fils du roi Charles seront à nouveau réunis correctement et mettront fin à leur querelle.