Le prince William assiste aux célébrations du 73e anniversaire du NHS sans sa femme Kate alors que la peur de Covid l’oblige à s’isoler

PRINCE William assiste aujourd’hui aux célébrations du 73e anniversaire du NHS en solo.

L’épouse Kate Middleton s’auto-isole après être entrée en contact avec une personne testée positive pour Covid.

Le duc de Cambridge à la Cathédrale St Paul de Londres Crédit : PA

Le prince William travaille seul cette semaine tandis que sa femme Kate s’auto-isole Crédit : PA

Le duc de Cambridge a célébré le 73e anniversaire du NHS Crédit : Goff

Son Altesse Royale a assisté à un service d’action de grâce à la cathédrale St Paul, à Londres le 5 juillet Crédit : Goff

Le prince Williams était à l’événement sans la duchesse de Cambridge Crédit : i-Images

Le duc de Cambridge a été photographié en train de monter les marches de la cathédrale Saint-Paul de Londres pour honorer le travail du personnel de première ligne des hôpitaux et des maisons de soins.

Il a pris place au premier rang avant qu’une chorale vêtue de robes blanches ne chante des hymnes pour commémorer l’occasion.

William a suivi les chefs religieux devant les rangées de membres du personnel du NHS qui ont maintenu le service à flot pendant la pandémie.

Le NHS England a déclaré que le personnel serait placé « au cœur » du service à distance sociale.

Parmi la congrégation se trouve le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, la matrone May Parsons, qui a administré la première vaccination contre Covid-19 en dehors des essais cliniques, et Sam Foster, l’infirmière qui a administré le premier vaccin Oxford/AstraZeneca.

Les membres du personnel qui ont traité les premiers patients de Covid-19 en Angleterre et un certain nombre de patients qui ont été traités pour le virus sont également là.

Le Premier ministre Boris Johnson, le médecin-chef, le professeur Chris Whitty, et le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, sont également présents.

Boris Johnson s’élance à l’intérieur de la cathédrale Crédit : Reuters

Une vue des invités lors de l’événement du 73e anniversaire Crédit : PA

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, prend la parole au service de commémoration et d’action de grâce du NHS Crédit : PA

Le médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, le professeur Jonathan Van Tam, le chef des libéraux-démocrates Sir Ed Davey et le chef du parti travailliste Sir Keir Starmer ont également fait une apparition.

La duchesse de Cambridge devait y assister mais a été contrainte d’annuler à la dernière minute en raison d’une alerte au coronavirus.

Bien qu’elle ne présente aucun symptôme, Kate, 39 ans, reste à la maison pour suivre les directives du gouvernement.

Elle devra s’isoler pendant dix jours mais on ne sait pas quand la période de quarantaine a commencé.

‘VRAI HÉROS’

Le service à St Paul’s est suivi d’un thé dans les jardins du palais de Buckingham, que la duchesse devait accueillir avec son mari.

Au lieu de cela, seul le duc rencontrera du personnel allant des infirmières des services respiratoires, des conseillers et des travailleurs de soins, à ceux qui travaillent dans des rôles non cliniques, y compris les directeurs de restauration et les coordonnateurs de l’entretien ménager.

Le NHS Big Tea, comme l’événement est connu, est organisé par NHS Charities Together.

Il s’agit d’une célébration nationale du service de santé, offrant l’occasion aux communautés de se réunir pour un moment de réflexion et de remercier le personnel et les bénévoles pour le rôle qu’ils ont joué tout au long de la pandémie.

L’événement est l’un des milliers de grands thés qui ont lieu lundi dans les maisons, les hôpitaux, les écoles et les espaces communautaires à travers le Royaume-Uni.

Une infirmière prend place en attendant le début du service Crédit : PA

Le leader travailliste Sir Keir Starmer était également présent Crédit : PA

Boris Johnson quitte la cathédrale Saint-Paul après le service d’action de grâce Crédit : Reuters

Alexandra Heys, responsable du service d’infirmières de l’unité de soins respiratoires aigus du Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust, a déclaré: « Le thé spécial de Buckingham Palace signifie beaucoup pour le personnel du NHS qui a traversé tant de choses au cours de la dernière année, et je me sens tellement honoré rencontrer le duc et la duchesse de Cambridge aujourd’hui.

« Je sais par expérience personnelle que l’année dernière a eu un impact considérable sur le personnel du NHS qui a travaillé incroyablement dur pour prendre soin des patients pendant une période difficile.

« Mon équipe de l’unité de soins respiratoires aigus a soigné plus de 300 patients Covid très malades, qui ont tous nécessité des soins dédiés 24 heures sur 24.

« Tout le personnel du NHS est allé au-delà, fournissant des soins supplémentaires dans des circonstances difficiles, notamment en mettant en relation les patients isolés et très malades avec leurs familles dans leurs moments les plus difficiles.

« Nous avons tous traversé beaucoup de choses, donc voir le public soutenir le NHS Big Tea à une telle échelle est un immense coup de pouce et fait vraiment une différence. »

Le footballeur anglais Jordan Henderson, qui a aidé son équipe à se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020, a déclaré que le personnel du NHS était les « vrais héros ».

« SOUTIEN INDÉPENDANT »

Henderson, nommé champion officiel du NHS Charities Together en janvier à la suite de sa création de l’initiative #PlayersTogether, a déclaré: « Après les 16 derniers mois, cette nation doit tellement au NHS et le moins que nous puissions faire en juillet est d’encourager tout le monde à exprimer leur gratitude collective pour ce soutien désintéressé.

« Nous savons qu’en tant que footballeurs, nous sommes souvent ceux que l’on admire, mais il s’agit des vrais héros, donc, de la part de nous tous associés aux équipes de football d’Angleterre, nous levons nos tasses pour le NHS Big Tea avec un message simple – merci toi. »

L’actrice de Crown, Olivia Colman, a déclaré : « Comme toujours, je suis extrêmement reconnaissante envers notre héroïque NHS, mais encore plus après cette année très particulière.

« Nous sommes tellement chanceux d’avoir notre NHS, et aujourd’hui nous fêterons son 73e anniversaire.

« Il y a beaucoup à célébrer, mais aussi beaucoup à prendre en compte alors que nous essayons de nous remettre de l’année écoulée.

« C’est à notre tour de prendre soin de notre personnel du NHS et de leur montrer tout l’amour et le respect que nous pouvons, en collectant des fonds pour le soutien que NHS Charities Together fournit. »

NHS Charities Together est le partenaire caritatif national indépendant du NHS et une organisation faîtière composée de 240 organisations caritatives membres du NHS basées dans des hôpitaux, des fiducies de santé mentale, des fiducies d’ambulance, des fiducies de santé communautaire et des conseils de santé à travers le Royaume-Uni.

William et Kate sont devenus ses co-mécènes en décembre 2020.

Les héros du NHS ont également reçu aujourd’hui la plus haute distinction civile pour bravoure au nom d’une « nation reconnaissante ».

Aujourd’hui, à l’occasion de son 73e anniversaire, l’ensemble de l’organisation reçoit la Croix de George des mains de la reine.

Sa Majesté, 95 ans, a déclaré que le gong n’est pas seulement une récompense pour l’héroïsme de Covid-19, mais honore tous ceux qui ont servi dans le NHS.