Le prince William assiste au mariage de ses ex en solo au milieu du drame Netflix du prince Harry et de Meghan Markle

Le prince de Galles a mis le drame familial derrière lui pendant quelques heures pour assister au mariage de son ex-petite amie.

Le prince William est apparu en solo pour la réception à l’église Sainte-Marie-la-Vierge dans le Gloucestershire, en Angleterre, samedi, où il a vu Rose Farquhar épouser George Gemmell.

Farquhar, une ancienne candidate de “The Voice UK”, serait la première petite amie de William. Elle a fait la liste des invités lorsqu’il a épousé Kate Middleton en 2011.

“C’était un mariage d’hiver magique dans la neige”, a déclaré une source au magazine People. “Les mariés sont partis dans un tunnel d’invités avec des feux de Bengale dans le noir, avant de repartir à l’arrière d’une Land Rover vintage. Les Cotswolds sont si beaux sous la neige !”

Un autre ex du prince William aurait également été présent, Olivia Hunt, en plus de Tom Inskip, Guy Pelly, Mark Tomlinson, Natasha Rufus Isaacs et son mari Rupert Finch, un ex-petit ami de Kate Middleton.

La relation tendue de William avec Harry a récemment été confirmée par le duc de Sussex qui a affirmé que son frère aîné et héritier du trône lui avait crié dessus pour sa décision de se retirer des responsabilités royales.

Amis de la Prince de Galles aurait dit: “Les choses sont très tendues depuis un moment” entre Harry et William. “Il y a de la tristesse face à la situation actuelle avec son frère … et il y a un mémoire à venir.”

Un autre ami proche du prince William a déclaré: “Tout cela est fou.”

Au cours du documentaire épisodique de six heures, Harry et Meghan ont tous deux détaillé des cas où Markle, qui est biraciale, ne s’est pas sentie soutenue par le Palais alors qu’elle était ciblée par la presse britannique.

La série Netflix a suivi le début de leur relation en 2016, leur mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en 2018 et leur décision ultime de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020 à la suite de ce qu’ils prétendaient être un examen minutieux de l’intérieur et à l’extérieur du Palais.

Ni la Fondation Archewell ni le palais de Kensington n’ont immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Meghan et Harry croient prétendument qu’il y a des “doubles standards” au sein de la famille comme Dame Susan Hussey une ancienne dame d’honneur de la reine Elizabeth II, a reçu une réunion de réconciliation avec Ngozi Fulani après que Hussey ait fait des commentaires “inacceptables et profondément regrettables” sur l’héritage des Fulani.

Fulani a allégué qu’elle avait été interrogée à plusieurs reprises par un membre de la famille du palais identifié uniquement comme “Lady SH” d’où elle venait “vraiment”. L’individu n’aurait pas accepté la réponse de Fulani selon laquelle elle est née au Royaume-Uni et est une Citoyen britannique.

Fulani a affirmé qu’après avoir partagé qu’elle venait de l’est de Londres, elle a ensuite été interrogée et a demandé: “De quelle nationalité êtes-vous?” “D’où viens-tu vraiment ?” « D’où vient votre peuple ? et “Non, de quelle partie de l’Afrique êtes-VOUS?”

Hussey, 83 ans, est la marraine du prince William. La BBC a également rapporté que Hussey s’est excusé et a démissionné.

“Rien de tel n’a jamais été fait lorsque Harry et Meghan ont soulevé diverses préoccupations – pas de réunion, d’excuses officielles ou de prise de responsabilité ou de responsabilité”, a déclaré une source au Times. “C’est difficile à avaler – 100% oui, ils aimeraient avoir une réunion.”

Le couple a poursuivi Associated Newspapers en 2020 après une lettre privée que Meghan a écrite à son père Thomas Markle a été publié. La note avait été suggérée par la famille royale et Meghan a estimé qu’elle avait été réprimandée pour avoir envoyé la correspondance.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait”, a déclaré Harry pendant l’épisode. “J’ai tout regardé.”

Il a ajouté: “Maintenant, savons-nous absolument que la fausse couche a été créée ou causée par cela? Bien sûr, nous ne le savons pas. “[But] en gardant à l’esprit le stress qui a causé le manque de sommeil et le moment de la grossesse, combien de semaines elle était, je peux dire d’après ce que j’ai vu, que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire. Je pensais qu’elle était courageuse et courageuse, mais cela ne me surprend pas car elle est courageuse et courageuse.”