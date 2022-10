Le prince William appelle à une meilleure sécurité sur les réseaux sociaux après que le coroner ait impliqué des plateformes dans la mort d’une fille

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

Le prince William a déclaré vendredi que la sécurité en ligne devait être une “condition préalable, et non une réflexion après coup” suite à la conclusion d’un coroner selon laquelle une jeune fille britannique de 14 ans est décédée après avoir souffert de dépression à cause des “effets négatifs” des médias sociaux, lui causant du mal se.

“Aucun parent ne devrait jamais avoir à endurer ce que Ian Russell et sa famille ont vécu”, a tweeté William sur le compte officiel du prince et de la princesse de Galles. “Ils ont été si incroyablement courageux. La sécurité en ligne de nos enfants et de nos jeunes doit être une condition préalable, pas une réflexion après coup.”

Il a signé le tweet “W”, indiquant qu’il a été écrit personnellement.

Un coroner londonien a conclu vendredi que Molly Russell, une adolescente de 14 ans décédée par suicide en 2017, avait été profondément affectée par les contenus liés à l’automutilation et au suicide qu’elle avait consultés sur Instagram et Pinterest avant sa mort.

« Il est probable que le matériel visionné par Molly… a affecté sa santé mentale de manière négative et a contribué à sa mort de manière plus que minime », a déclaré vendredi le coroner Andrew Walker. “Il ne serait pas sûr de laisser le suicide comme conclusion. Elle est décédée d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et des effets négatifs du contenu en ligne.”

Walker a ajouté qu’il prévoyait d’écrire à la société mère d’Instagram, Meta et Pinterest, ainsi que de rédiger un rapport de “prévention des décès futurs” concernant les médias sociaux.

Des dénonciateurs comme Frances Haugen, qui a témoigné au Congrès l’année dernière que Facebook (dont la société mère est également Meta) est nocif pour les enfants, se sont prononcés contre les dangers des médias sociaux, en particulier pour les enfants.

Le père de Molly, Ian Russell, a déclaré vendredi aux journalistes: “Il est temps de protéger nos jeunes innocents au lieu de permettre aux plateformes de donner la priorité à leurs profits en monétisant la misère des enfants.”

Le coroner a déclaré que les algorithmes des plates-formes permettaient à Molly de voir le contenu sans qu’elle le recherche. Il a déclaré que le contenu “n’aurait pas dû être disponible pour qu’un enfant puisse le voir”.

Le prince de Galles a tendu la main à la famille dans une démonstration de soutien après la mort de Molly. En 2016, il a également mis en place un groupe de travail anti-harcèlement.

Il y a cinq ans, il a fait une interview télévisée sur les dangers des médias sociaux après la mort par suicide d’un jeune de 17 ans nommé Felix Alexander.

“Je pense qu’il vaut la peine de rappeler à tout le monde que la tragédie humaine dont nous parlons ici ne concerne pas seulement les entreprises et les choses en ligne – ce sont en fait de vraies vies qui sont affectées”, a-t-il déclaré. “Et les conséquences, c’est le gros problème, les conséquences de ce qui se passe si les choses ne sont pas maîtrisées en termes de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Nous sommes toujours responsables de nos propres actions en ligne – cet anonymat, comme vous l’étiez dire, est vraiment, vraiment dangereux.”

William et sa femme Kate Middleton, la princesse de Galles, ont trois enfants : le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans et le prince Louis, 4 ans.