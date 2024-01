Le prince William annule plusieurs engagements pour être aux côtés de Kate Middleton pendant son hospitalisation

Prince Williamles devoirs d’époux passent avant ses devoirs royaux dans le sillage de sa femme Kate MiddletonLa récente hospitalisation de.

Comme ET signalé précédemmentla princesse de Galles a été hospitalisée après avoir subi avec succès une opération abdominale.

ET comprend que le problème non divulgué n’était pas cancéreux.

Une source raconte également à ET que le prince William a annulé plusieurs engagements pour être aux côtés de son épouse.

Mercredi, le palais de Kensington a publié un communiqué annonçant que Middleton avait été admis à la London Clinic pour une intervention chirurgicale mardi.

“L’opération a réussi et elle devrait rester à l’hôpital pendant 10 à 14 jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence”, indique le communiqué. “Sur la base des avis médicaux actuels, il est peu probable qu’elle reprenne ses fonctions publiques avant Pâques.”

Piscine Yui Mok-WPA/Getty Images

Le palais a ensuite partagé que Middleton “apprécie l’intérêt” que cette nouvelle suscitera, mais ajoute : “Elle espère que le public comprendra son désir de maintenir autant de normalité que possible pour ses enfants ; et son souhait que son examen médical personnel les informations restent privées.

Le palais a indiqué qu’il ne fournirait des détails sur l’état de santé de Middleton que si les informations étaient “significatives”.

“La princesse de Galles souhaite s’excuser auprès de toutes les personnes concernées pour avoir dû reporter ses prochains engagements. Elle espère en réintégrer le plus grand nombre possible, le plus tôt possible”, conclut le communiqué.

Middleton partage trois enfants avec William : Prince George, 10 ans, la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans. Lors de toutes ses grossesses, la princesse souffrait d’hyperemesis gravidarum, une maladie qui provoque de graves vomissements pendant la grossesse. On ne sait pas si cette condition a quelque chose à voir avec la chirurgie abdominale que Middleton a récemment subie. William est le prochain sur le trône puisque son père, le roi Charles III, a remplacé sa défunte grand-mère, la reine Elizabeth II, après son décès en septembre 2022.

Chris Jackson/Getty Images

Par coïncidence, Charles est également actuellement hospitalisé, Le palais de Buckingham l’a annoncé mercredi. Le monarque britannique de 75 ans cherche un traitement pour une hypertrophie de la prostate.

“Comme des milliers d’hommes chaque année, le roi a recherché un traitement pour une hypertrophie de la prostate”, indique le communiqué. “L’état de Sa Majesté est bénin et il sera hospitalisé la semaine prochaine pour une procédure corrective. Les engagements publics du roi seront reportés pour une courte période de convalescence.”

Quant au programme à venir du roi Charles, une source royale a déclaré à ET : “Sa Majesté avait prévu une série de réunions et d’événements à Dumfries House demain et vendredi, qui sont maintenant reportés sur l’avis du médecin. Les invités, notamment des dignitaires étrangers et des membres du Le Cabinet devait voyager et il fallait donc sensibiliser les gens à la situation. »

Samir Hussein/WireImage

ET a appris que le palais de Buckingham ne s’attend pas à ce que des conseillers d’État soient nécessaires au moment de l’opération. Selon le Site Web royalLes conseillers d’État sont généralement nommés dans le cas où le roi ne peut pas exercer ses fonctions officielles de souverain sur une base temporaire en raison d’une maladie ou d’une absence à l’étranger.

La dernière apparition publique de Middleton a eu lieu lorsqu’elle a rejoint la famille royale, dont le roi Charles III et la reine Camila, lors du service du jour de Noël à l’église de Sandringham. Plus tôt ce mois-ci, Middleton a célébré son 42e anniversaire.

