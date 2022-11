Le prince William annonce les finalistes du prix Earthshot – dont deux britanniques | Nouvelles du monde

Le prince de Galles a annoncé les finalistes de son prix Earthshot, récompensant les idées conçues pour aider l’environnement.

La liste restreinte du concours, qui en est à sa deuxième année, présente 15 innovations du monde entier.

Deux entrées basées au Royaume-Uni ont été sélectionnées pour la première fois.

Les idées incluent une “Great Bubble Barrier” pour attraper les plastiques avant qu’ils n’atteignent l’océan, une ville zéro déchet et un nouveau type de cuir fabriqué à partir de déchets de fleurs.

Cinq gagnants seront choisis parmi la liste restreinte et annoncés à Boston aux États-Unis le mois prochain, chacun recevant 1 million de livres sterling pour développer ses projets.

La première entrée britannique est Notpla Hard Material, une start-up basée à Londres dirigée par Pierre Paslier et Rodrigo Garcia Gonzalez qui fabrique des emballages à base d’algues et de plantes comme alternative au plastique à usage unique.

Il a déjà créé plus d’un million de boîtes de plats à emporter biodégradables pour Just Eat, la société de plats à emporter.

L’autre finaliste britannique est Low Carbon Materials (LCM) basé à Co Durham. Ils utilisent des déchets plastiques non recyclables pour fabriquer des blocs de béton traditionnels sans carbone.

Le Dr Natasha Boulding, l’une des co-fondatrices de LCM, a déclaré : “Jusqu’à présent, la construction a été l’une des industries les plus difficiles à décarboniser.

“Avec LCM, tout cela pourrait changer. Nous sommes devenus concrets et nous avons maintenant besoin que le monde commence à l’utiliser.”

“Des raisons d’être optimiste”

Le prince a décrit les finalistes comme “des innovateurs, des leaders et des visionnaires” et a déclaré qu’ils prouvaient qu’il y avait “de nombreuses raisons d’être optimiste quant à l’avenir de notre planète”.

“Ils consacrent leur temps, leur énergie et leur talent à des solutions audacieuses capables non seulement de résoudre les plus grands défis environnementaux de notre planète, mais aussi de créer des communautés plus saines, plus prospères et plus durables pour les générations à venir”, a-t-il ajouté.

L’inspiration du prince William pour l’ambitieux prix de 50 millions de livres sterling sur 10 ans était le projet Moonshot de John F Kennedy, qui a finalement abouti à l’alunissage en 1969.

Le prince a déclaré qu’il était “tellement excité” de célébrer les finalistes et de rencontrer les gagnants quand lui et le Princesse de Galles rendez-vous à Boston – la ville natale de Kennedy – le 2 décembre pour le gala de remise des prix.

Parmi les autres finalistes figurent la Great Bubble Barrier, des Pays-Bas, où l’air est pompé à travers un tube perforé pour créer un rideau de bulles, qui dirige le plastique vers la surface et dans un système de collecte des déchets.

Une autre entrée néerlandaise est l’économie circulaire de la ville d’Amsterdam, une initiative à l’échelle de la ville visant à établir une économie entièrement circulaire d’ici 2050, ne gaspillant rien et recyclant tout.

Les brûlures de la fille ont inspiré la mère

Mukuru Clean Stoves du Kenya fournit des poêles à combustion plus propre pour réduire la pollution intérieure malsaine et fournir un moyen plus sûr de cuisiner.

L’initiative a été lancée par Charlot Magayi, qui a grandi dans l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi, Mukuru, et qui vendait du charbon de bois comme combustible.

Mme Magayi a souffert d’infections respiratoires répétées dues à la pollution par le charbon de bois, puis a cherché une solution alternative après que sa fille ait été gravement brûlée par un poêle à charbon en 2012.

Ses éco-poêles utilisent de la biomasse transformée à base de charbon de bois, de bois et de canne à sucre et causent 90 % moins de pollution qu’un feu ouvert, et elle prévoit de créer une version encore plus propre qui brûle de l’éthanol.

Parmi les autres finalistes figurent Fleather, un cuir fabriqué à partir de déchets floraux en Inde ; le 44.01 basé à Oman, qui élimine le CO2 en le minéralisant dans la roche ; Hutan en Malaisie, une organisation de conservation qui crée des corridors fauniques pour donner aux orangs-outans un passage sûr vers de nouveaux habitats ; et le groupe australien des femmes autochtones de la Grande Barrière de Corail, qui utilise des connaissances anciennes et des technologies numériques pour protéger la terre et la mer.

Ils sont cinq Earthshot catégories : protéger et restaurer la nature ; assainir notre air; raviver nos océans; construire un monde sans déchets ; et réparer notre climat.