Le prince William affirme que la BBC a échoué à la princesse Diana avec une tromperie d’interview, affirmant que «cela a contribué à sa peur, à sa paranoïa et à son isolement» | Nouvelles des gens

Londres: le prince William britannique a accusé la BBC d’avoir échoué à sa mère, la princesse Diana, et d’empoisonner sa relation avec le prince Charles après qu’une enquête a révélé qu’un journaliste du radiodiffuseur avait trompé son interview en 1995.

L’étonnante réprimande de William au radiodiffuseur public intervient après qu’un rapport publié jeudi a déclaré que l’enquête avait révélé que le journaliste de la BBC Martin Bashir avait utilisé la tromperie pour gagner une interview sensationnelle de 1995 avec Diana et que le radiodiffuseur avait dissimulé la tromperie.

Au cours de l’interview « Panorama », regardée par plus de 20 millions de téléspectateurs en Grande-Bretagne, Diana a choqué la nation en admettant une liaison et en partageant les détails de son mariage avec l’héritier du trône et le père de William, le prince Charles.

Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 à l’âge de 36 ans.

« Je suis d’avis que la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. L’interview a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes », a déclaré William, 38 ans, dans un communiqué.

« Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. »

Dans une déclaration distincte publiée au même moment, le frère de William, Harry, n’a pas mentionné la BBC par son nom, mais a attiré plus largement l’attention sur les médias et «l’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique (qui) lui a finalement coûté la vie. . «

« A ceux qui ont pris une forme de responsabilité, merci de l’avoir possédée. C’est le premier pas vers la justice et la vérité », a déclaré Harry, 36 ans.

« Pourtant, ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui. A l’époque, et maintenant, c’est plus grand qu’un seul point de vente, un réseau ou une publication. »

Harry et sa femme Meghan ont quitté leurs fonctions en tant que membres de la famille royale et ont déménagé en Californie l’année dernière. Harry, qui a poursuivi plusieurs tabloïds britanniques, a déjà exprimé son inquiétude quant au fait que l’expérience de sa mère du regard intense de la presse se répéterait avec sa femme.

«Laisse ma mère tomber»

La BBC a ouvert l’enquête, dirigée par l’ancien juge principal John Dyson, en novembre à la suite d’allégations du frère de Diana, Charles Spencer, selon lesquelles il avait été amené à la présenter à Bashir.

Le rapport de Dyson a révélé que Bashir, alors un journaliste peu connu, avait montré à Spencer de faux relevés bancaires suggérant que Diana était mise sur écoute par les services de sécurité et que deux assistants principaux étaient payés pour fournir des informations à son sujet.

Après sa diffusion, Bashir a menti à plusieurs reprises à ses patrons sur la manière dont l’interview avait été obtenue, selon le reportage. Alors que les questions continuaient, les responsables de la BBC n’ont pas examiné correctement sa version des événements et ont dissimulé des faits sur la façon dont Bashir avait obtenu l’interview.

L’enquête a révélé que la BBC n’avait pas respecté les «normes élevées d’intégrité et de transparence qui sont sa marque de fabrique», et la BBC a écrit au palais de Buckingham pour s’excuser.

Bashir s’est excusé pour les fausses déclarations, mais a déclaré qu’il maintenait son témoignage d’il y a 25 ans et qu’il ne pensait pas qu’ils avaient incité Diana à donner l’interview.

William a déclaré que la BBC aurait dû enquêter correctement lorsque des préoccupations ont été soulevées pour la première fois en 1995.

« (Diana) a échoué non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles », a-t-il déclaré.

« Ces manquements, identifiés par les journalistes d’investigation, ont non seulement laissé tomber ma mère et ma famille; ils ont également laissé tomber le public. »