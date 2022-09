Le prince William admet que la mort de sa grand-mère était «la plus triste des circonstances» | Actualité Climatique

Le prince de Galles a déclaré aux militants écologistes que leur cause tenait à cœur à sa grand-mère – et que leur soutien lui apportait un “grand réconfort”.

Dans un message personnel enregistré le lendemain des funérailles de la reine et diffusé mercredi, William a déclaré aux personnes réunies à New York pour le sommet de l’innovation du prix Earthshot que c’était “la plus triste des circonstances” qui l’avait empêché de les rejoindre.

Mais il leur a dit: “La protection de l’environnement était une cause qui tenait à cœur à ma grand-mère, et je sais qu’elle aurait été ravie d’entendre parler de cet événement et du soutien que vous apportez tous à nos finalistes Earthshot – la prochaine génération de pionniers de l’environnement.

“Pendant cette période de deuil, je suis très réconforté par votre enthousiasme, votre optimisme et votre engagement continus envers le prix Earthshot et ce que nous essayons de réaliser.”

Le prince de Galles a souvent parlé de sa relation avec la reine.

Dans un hommage émouvant après sa mort, il a dit qu’elle avait toujours été à ses côtés “pendant les jours les plus tristes de ma vie” et que la réalité de la “vie sans mamie” mettrait du temps à s’intégrer.

Image:

Le prince a déclaré qu’il était “incroyablement reconnaissant de bénéficier de la sagesse de la reine” tout au long de sa vie



Motif d’optimisme

Il a d’abord eu l’idée du prix Earthshot en 2018.

Il a dit qu’à l’époque, il y avait trop de pessimisme dans le débat sur le climat et qu’il voulait insuffler un peu d’optimisme.

Le concours s’inspire du projet Moonshot de JFK et espère inspirer les innovateurs soucieux de l’environnement du futur.

Au cours de la prochaine décennie, 5 millions de livres sterling de prix seront décernés chaque année aux meilleures idées.

Il a déclaré au “sommet” du Prix de cette année via le message vidéo qu’il savait que le monde se trouvait “dans un endroit incertain en ce moment” et que de nombreuses familles et communautés étaient confrontées à “des défis inimaginables – des conflits aux crises énergétiques et aux pénuries alimentaires”.

Mais il a ajouté : « Tout en les abordant à court terme, nous devons également rester résolument concentrés sur la résolution des plus grands défis qui menacent notre avenir.

“Parce que si nous ne le faisons pas, le changement climatique ne servira qu’à enraciner ces défis immédiats dans des problèmes mondiaux fondamentaux, affectant gravement la vie de chacun d’entre nous.”

Image:

Le prince William lors de la première cérémonie Earthshot



Les finalistes du prix 2022 seront annoncés dans les prochaines semaines, et leurs idées, a déclaré le prince, lui ont donné un grand optimisme.

“Ces pionniers illustrent le leadership nécessaire dans cette décennie de changement.”

Mais il a averti qu’il devrait s’agir d’un effort mondial conjoint.

“Nous devons nous unir derrière leurs solutions innovantes pour nous assurer qu’elles atteignent leur plein potentiel avec rythme et ampleur”, a-t-il déclaré.

“Nous devons collaborer de nouvelles manières et nous devons être courageux.

“Et comme le Moonshot a inspiré une grande décennie de transformation technologique, notre Earthshot décennie doit inspirer l’action, la créativité et la collaboration dans le monde entier.

“Ensemble, nous devons faire en sorte que la transition vers des solutions durables soit le changement le plus rapide et le plus endémique que le monde ait jamais connu.”