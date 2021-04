LA PRIMOGÉNITURE n’est pas vraiment quelque chose auquel j’ai jamais beaucoup réfléchi.

Mais jamais cette vieille coutume féodale – faire du trône le premier héritier royal – n’a été plus une aubaine.

Il y a deux ans, nous aurions probablement tous souhaité qu’Harry soit notre premier-né. Maintenant, nous remercions nos étoiles chanceuses qu’il ne l’est pas Crédit: AFP

Comme beaucoup de gens, j’aimais le prince Harry. Il était l’amusement, excentrique, fougueux, plus «normal» du couple – malgré une erreur nazie.

Goody deux chaussures William, avec son pantalon chino beige et ses chaussures sensibles, semblaient juste un peu, enfin, beiges.

Alors que le vent tourne depuis un certain temps, ces derniers jours ont montré à quel point la perception publique des frères était passée à 180 degrés.

Les derniers rapports affirment que les pourparlers de paix entre les deux frères et sœurs en guerre sont au point mort à la suite d’une série de fuites du camp de Sussex.

Quelques heures après le retour de Harry en Californie, après les funérailles de son grand-père bien-aimé, le duc d’Édimbourg, une avalanche d’articles positivement filés est apparue dans la publication préférée de son épouse Meghan, le magazine People.

Ensuite, leur copain important et co-auteur de la biographie sycophantique Finding Freedom, Omid Scobie, a déclaré que Meghan avait parlé deux fois à la reine. Philip, sûrement, se tordra dans sa tombe.

Le prince William se sépare alors qu’ils se dirigent vers les funérailles du prince Philip, mais Wills s’est avéré être un véritable leader pendant que Harry rentrait en Californie. Crédits: Rex

Ceci, bien sûr, vient d’un couple qui a récemment poursuivi un journal du dimanche pour une prétendue violation de la vie privée. Et un couple qui refuse de s’engager avec les tabloïds britanniques.

Pas étrangers aux accusations d’hypocrisie, les écologistes épris de jets privés se sont surpassés. Selon les termes de Line Of Duty, le duc et la duchesse de Sussex sont des «rats»: engager leurs proches en échange d’une meilleure presse.

La principale différence est qu’au lieu d’entrer dans la protection des témoins, ils se rendent à Oprah (et emploient une équipe de sécurité privée de 3 millions de livres sterling par an – précédemment payée par le prince Charles).

Qu’Harry regrette profondément la débâcle d’Oprah – ou n’ait jamais eu la chance de voir son grand-père se débrouiller avant sa mort – personne d’autre qu’Harry ne le saura jamais.

Pourtant, sa décision de fuir vers son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito 24 heures avant le 95e anniversaire de sa grand-mère en deuil semble étrange.

Le copain auto-important du prince Harry et de Meghan, et co-auteur de la biographie sycophantique Finding Freedom, Omid Scobie, a déclaré que Meghan avait parlé deux fois à la reine Crédits: pixel8000

Oui, sa femme enceinte en est à son troisième trimestre, mais un autre jour aurait-il vraiment fait une telle différence?

On a déjà beaucoup parlé des offres Netflix et Spotify de plus de 100 millions de livres sterling du couple réinventé.

ROGUE INATTENDU

Et avec Harry désireux de rejeter les suggestions, il travaille, semaine après semaine, il obtient un nouvel emploi très lucratif.

Son dernier le voit avec le grand nouveau titre de Chief Impact Officer, ou Chimpo pour lui donner son acronyme complet de Silicon Valley.

Hélas, il en ressort, Chimpo signifie «pénis» au Japon. Ce n’est pas la première fois qu’il est un vrai con royal.

En contraste frappant, William, papa de trois enfants, continue avec dignité.

Avec Kate toujours fidèle à ses côtés – encore une fois, une femme que nous avions honteusement considérée comme terne par rapport à la belle et brillante starlette hollywoodienne Meghan – il est devenu le sien ces derniers jours.

Habituellement calme, lundi, il est devenu inopinément voyou, faisant une intervention personnelle pour aider à faire couler les plans ignobles de la Super League européenne.

Fan de Villa et président de la FA, Wills connaît son football et a défié le protocole de parler au nom des fans.

Peut-être que quelques jours passés en compagnie d’Harry, jamais timide par la publicité, avaient déteint sur lui.

Quelle que soit la raison, William s’est libéré de ses chaînes royales et a montré un peu de chutzpah.

Quelques heures après le retour d’Harry en Californie, une avalanche d’articles tournés positivement est apparue dans la publication préférée de son épouse Meghan, le magazine People. Crédit: The Mega Agency

Lui et Kate n’ont pas informé la presse mondiale de leurs malheurs. Et ils ont eu une excellente pandémie.

Pas même un méchant combat de Covid-19 n’a pu empêcher le deuxième en ligne du trône d’effectuer 14 engagements de zoom au cours de son mois de maladie.

Avec «service» et «devoir» apparemment les mots à la mode après le départ de H&M de la famille royale, personne ne les illustre mieux que William.

Il y a deux ans, nous aurions probablement tous souhaité qu’Harry soit notre premier-né.

Maintenant, nous remercions nos chanceuses étoiles qu’il ne l’est pas.

POISON POUR LE SAKE DE BEAUTÉ

À en juger par les dernières photos de Madonna – ces lèvres de poisson de mérou et ses joues lisses et tamisées, il semble que nous n’ayons rien appris sur le prix de la vanité Crédit: Instagram

Un doc de BBC2 cette semaine, Make-up: A Glamorous History, était un aperçu fascinant de la vanité humaine.

Il s’avère que les Géorgiens n’aimaient rien de plus que de se cogner le visage dans des blanchissants à base de plomb qui pourraient vous laisser sourd, stérile ou mort. (Ce dernier, bien sûr, vous fait être super pâle sans tous les tracas mentionnés ci-dessus).

Les femmes élisabéthaines, quant à elles, se sont serrées dans des corsets si serrés que cela a conduit à une fonte musculaire.

Aujourd’hui, ce sont les mêmes femmes (et hommes) obsédés par l’alimentation propre, le nombre de pas quotidiens, la méditation et l’ingestion de sept gallons d’eau pure, oxygénée et en bouteille fraîche d’une source fidjienne, qui pellettent des quantités industrielles de Botox dans leur front * et remplissage dans leurs lèvres.

Le premier est un poison et le second, selon une étude de 2011, peut provoquer «la cécité, un effondrement du visage, l’herpès ou la chair teintée de bleu». Alors c’est sympa.

Quatre siècles plus tard, n’avons-nous rien appris des Géorgiens?

À en juger par les dernières photos de Madonna – ces lèvres de mérou et ses joues lisses et tamisées – non.

Divulgation complète: je suis un membre payé de la brigade de Botox – et sera probablement retrouvé mort, mais sans lin, dans quelques années.

FANTAISIE FRANÇAISE Nouvelles excitantes de la télé: Call My Agent se refait une beauté britannique. La série française brillamment drôle – mettant en vedette l’agent lesbien à l’écran Andrea, ci-dessus, que tous les hommes, femmes et chiens que je connais adorent – incarnerait l’acteur de This Life Jack Davenport. Sans aucun doute la meilleure chose à sortir de France depuis le camembert fondu.

UN COUP POUR LES FILLES US

Il est difficile de cerner la chose la plus ennuyeuse à propos de ce groupe de femmes renifleuses d’encens et portant du chanvre, mais je pense que c’est la façon dont elles tenaient leurs marteaux (de couleur coordonnée) Crédit: Reuters

Cette semaine, HSBC a été la cible de la colère des muppets de la rébellion d’extinction.

Bien qu’il soit difficile de cerner la chose la plus ennuyeuse à propos de ce groupe de femmes renifleuses d’encens et portant du chanvre, je pense que c’est la façon dont elles tenaient leurs marteaux (de couleur coordonnée) qui grince le plus.

Frappant délicatement les murs vitrés du siège de la banque à Londres, ils avaient l’air de suspendre des cadres, et non de mener une guerre internationale contre le changement climatique.

Apparemment, le gang se considère comme des suffragettes modernes.

Mais Emily Davison est morte pour sa cause, se précipitant devant le cheval du roi et se faisant piétiner à mort.

Leurs tapotements «girlie», entrecoupés d’une petite séance assise sur le trottoir sous le chaud soleil printanier, ne sont pas vraiment là-haut dans les enjeux du sacrifice.

En fait, ils ont fait reculer le féminisme de 50 ans.

Menteur sans dents? Les professionnels de la médecine font ressortir le pire en moi. Lors d’un examen récent, le très gentil dentiste m’a demandé quand j’avais passé la soie dentaire pour la dernière fois, la bonne réponse, bien sûr, étant: «Quand je t’ai vu pour la dernière fois.» Au lieu de cela, la bouche akimbo, j’ai gargouillé quelque chose comme: « La semaine dernière. » Tout comme une visite chez le médecin et la question des unités d’alcool par semaine – «environ quatre à six» – (ajoutez un adolescent) – une visite chez des professionnels de la santé fait de moi un menteur au visage nu. Probablement édenté aussi.

AIMEZ-LE… OU ALORS QUOI?

Suis-je la seule personne en Grande-Bretagne totalement indifférente à ce truc? Crédits: Getty

CRISE dans les allées de condiments.

Les approvisionnements de Marmite sont au plus bas depuis que le fabricant Unilever a dû interrompre la production de pots pendant le verrouillage.

En conséquence, la nation est divisée: ceux qui l’aiment sont en train de s’effondrer, ceux qui la détestent applaudissent joyeusement leur marmelade.

Suis-je la seule personne en Grande-Bretagne totalement indifférente à ce truc?

HOUND POUND Avec la population de chiots qui a augmenté de plus d’un million au cours des 12 derniers mois, nous dépensons plus que jamais pour nos compagnons à fourrure. Surnommé la «fourrière», les chiens signifient une grande entreprise. Comme je peux en témoigner. Un cliché de verrouillage, j’ai acheté un chiot, à un (bon) éleveur, et je suis fauché depuis. En plus des coûts habituels – jouets, factures de vétérinaire, vestes qu’elle refuse de porter, barrières esthétiques pour l’empêcher de se précipiter du balcon – je consacre maintenant 40 livres par jour à la garde de chien. Sa facture alimentaire est comparable à la mienne, car elle refuse de manger des conserves et je passe mes matins à couper avec amour la graisse des cuisses de poulet crues et à chauffer son lait sans lactose. Oui, certains peuvent dire que je suis en colère – un ami m’a suggéré de la pousser dans un orphelinat après qu’elle ait vommé mes draps de la White Company – mais Dora, le teckel miniature, est mon unique enfant. Si je veux la gâter, je le ferai – et il semble que des millions de propriétaires d’animaux à travers le pays soient d’accord.

Je ne peux pas dire que je suis enthousiasmé par les Oscars de demain soir.

Une soirée à offrir à certaines des personnes les plus choyées et surpayées de la planète est nauséabonde dans le meilleur des cas.

Mais pendant une pandémie, cela semble encore plus ridicule.

Comme l’ont montré les 12 derniers mois, ce sont les médecins et les infirmières que nous devrions célébrer, pas Brad Pitt.