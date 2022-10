Le prince William “a lutté” avec la sortie du prince Harry, selon l’auteur: “Beaucoup de colère et de douleur des deux côtés”

Le prince Harry aurait été frustré lorsque son frère, le prince William, et sa belle-sœur Kate Middleton, n’auraient pas “déroulé le tapis rouge” pour sa femme, Meghan Markle.

Katie Nicholl, correspondante royale de Vanity Fair, a écrit un nouveau livre intitulé “The New Royals : Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”. Elle y détaille la relation difficile du duc de Sussex avec le prince de Galles, désormais héritier du trône.

Nicholl a déclaré à Fox News Digital qu’après que le duc et la duchesse de Sussex aient dit “oui” en 2018, Harry espérait que le prince et la princesse de Galles montreraient à sa nouvelle épouse les ficelles du métier pour naviguer avec succès dans la vie royale. Cependant, l’ancienne actrice américaine aurait été laissée à elle-même.

“C’était certainement le sentiment de Harry que William et Kate n’avaient pas déroulé le tapis rouge autant qu’ils auraient pu le faire”, a déclaré Nicholl. “Vous savez, il n’y a pas eu ce genre d’accueil instantané de Meghan dans le giron royal. Je dis dans le livre que William a été le premier à rencontrer Meghan. Et en fait, il était vraiment ravi qu’Harry ait rencontré quelqu’un qu’il avait vraiment tombé amoureux. Parce que rappelez-vous, à ce moment-là, Harry était vraiment sur l’étagère, un homme célibataire. Beaucoup de ses amis étaient, à ce stade, mariés et avaient des enfants. Et Harry était vraiment inquiet de devenir célibataire. pour toujours. Et donc, il était fou de joie quand Meghan est entrée dans sa vie, et il est tombé amoureux de cette femme.

“Je pense que tout le monde dans la famille en était ravi”, a-t-elle ajouté.

Harry, 38 ans, a rencontré pour la première fois l’ancienne star de “Suits”, 41 ans, lors d’un rendez-vous à l’aveugle organisé par un ami commun. Selon les rapports, la relation est passée de “zéro à 60”. Après que des rumeurs aient insisté sur le fait que William n’était pas satisfait de la décision de Harry de rendre public Meghan, il a contesté les affirmations, notant qu’il soutenait son jeune frère. Cependant, Nicholl a affirmé que William était préoccupé par la façon dont la romance tourbillonnante se déplaçait à la vitesse de l’éclair. En comparaison, William et Kate, maintenant tous deux âgés de 40 ans, sont sortis ensemble pendant près d’une décennie avant de se fiancer. Nicholl a noté que la longue cour était essentielle pour aider Kate à comprendre à quoi ressemblait la vie royale.

“Je pense qu’il y avait des inquiétudes, certainement des inquiétudes de la part de William, que les choses avaient évolué très rapidement”, a-t-elle déclaré. “C’est vraiment pourquoi William … a mis en garde Harry et a dit:” Prends ton temps. Il n’y a rien d’urgent dans tout cela. Du point de vue de Harry, ce n’était pas fondamentalement son frère, dont il avait toujours été si proche, lui donnant son plein sceau d’approbation. Et Harry le voulait. Il voulait le sceau d’approbation à la fois de son frère et de Kate. qui serait… devenue une sœur pour lui.

Il avait été allégué que les préoccupations de William, qui étaient censées être des “conseils fraternels”, avaient conduit à des retombées entre les princes. Harry, qui est “extrêmement protecteur” de Markle, l’a interprété comme si son frère n’était pas derrière le syndicat.

Fin 2017, Harry a proposé, et le couple s’est marié en mai 2018. Les rumeurs d’une rupture ont persisté lorsque le bureau conjoint des Sussex et des Cambridges s’est dissous. Puis en 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Après avoir déménagé en Californie, le couple a accordé une interview explosive à Oprah Winfrey en 2021. Au cours de la séance télévisée, Harry a confirmé que lui et son frère s’étaient éloignés. Bien qu’il ait noté que leur relation était “l’espace pour le moment”, il a ajouté que “le temps guérit tout, espérons-le”.

Nicholl a affirmé que les choses entre William et Harry n’avaient jamais été les mêmes.

“La relation n’est plus ce qu’elle était”, a-t-elle déclaré. “C’était une sorte de lien incassable entre les frères. Et il n’y a plus cette proximité. Beaucoup de choses se sont passées. Je pense qu’il y a beaucoup de colère, de douleur et de ressentiment des deux côtés. Je pense que beaucoup de gens espéraient que la reine décès [in September] serait l’occasion pour les frères de se réunir, ce qu’ils ont bien sûr fait.”

“Nous les avons vus lors de cette promenade à Windsor”, a-t-elle poursuivi. “Nous les avons vus ensemble, marchant côte à côte derrière le cercueil, ce qui était si évocateur parce que, bien sûr, je pense que tous ceux qui ont regardé cela n’ont pu s’empêcher de repenser aux funérailles de leur mère. Mais finalement, ce n’était pas le moment d’une réconciliation. Et j’ai compris que même s’il y avait un moment où ils auraient pu se voir pendant cette période entre la mort de la reine et les funérailles, cela ne s’est pas produit.

Selon Nicholl, William “a lutté” avec le départ de Harry de la famille royale. Les frères ont grandi ensemble, se sont soutenus après la mort prématurée de leur mère et ont travaillé côte à côte alors qu’ils commençaient leurs fonctions royales. Ils étaient apparemment liés à vie. Cependant, avec le départ de Harry, non seulement William perdait son frère bien-aimé, mais il aurait été préoccupé par l’impact de la charge de travail supplémentaire pour soutenir la monarchie sur sa famille.

“L’impact du départ d’Harry [is] peut-être l’une des raisons pour lesquelles William a tant lutté avec cela”, a déclaré Nicholl. “Bien sûr, cela a eu un impact immédiat sur William, sa femme, Kate, et leurs jeunes enfants. Il y avait une charge de travail accrue presque du jour au lendemain, ce qu’ils étaient très heureux d’entreprendre en tant que couple. Mais bien sûr, cela a braqué les projecteurs sur eux et leur jeune famille d’une manière qui ne se serait pas nécessairement produite si tôt. Je pense que William a toujours cru qu’Harry allait être son ailier. Il a toujours cru que c’était le plan dès le premier jour… Harry serait là pour le soutenir.”

Malgré la prétendue rupture royale, Nicholl a déclaré que des sources lui avaient dit qu’elles espéraient que William et Harry se réconcilieraient le moment venu.

“Eh bien, je suis toujours optimiste”, a-t-elle déclaré. “J’espère qu’ils pourront se réconcilier. J’ai parlé à quelqu’un pour le livre qui connaît très bien les deux frères, qui a travaillé avec eux pendant une bonne dizaine d’années. Et il m’a dit qu’il croyait qu’il y aurait une réconciliation à un moment donné. point dans le temps.”

“Je pense qu’il faudra du pardon des deux côtés et une volonté d’aller de l’avant, à la fois pour William et Harry, si cela montre des signes de progrès”, a-t-elle déclaré. “Mais en ce moment, Harry a son propre agenda. Et William, il trouve toujours très difficile d’accepter ce que son frère a fait. Et ce n’est pas seulement en quittant la famille royale mais dans la façon dont il a quitté la famille royale. Les choses qui ont été par la suite dit dans des interviews ont été non seulement blessants mais aussi très préjudiciables pour la famille royale.”

Le départ du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales a commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers Markle. La famille vit maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.