Le prince William a les yeux rivés sur les choses auxquelles le prince George est « exposé »

Kate Middleton et le prince William s’efforcent de donner à leur fils aîné, Prince George, une enfance simpliste.

George, qui occupe désormais la deuxième place sur le trône britannique, est spécialement formé pour avoir une éducation normale, contrairement à sa foi.

« Ils ne pourront jamais être normaux et rien ne sera jamais vraiment normal dans leur vie. Comment un enfant peut-il avoir une éducation normale quand on lui dit à l’âge de six ans qu’il va devenir roi ? », a déclaré le commentateur royal Duncan Larcombe au magazine OK!.

« Mais ce qu’ils peuvent contrôler, ils le font, notamment en termes de ce à quoi leurs enfants sont exposés et des événements auxquels ils les emmènent. La façon dont William et Kate élèvent leurs enfants est en grande partie basée sur le modèle de Middleton – cette petite cellule familiale de trois enfants, la même que celle de Kate et de ses frères et sœurs. Ils ne vivent pas luxueusement, mais ils vivent très confortablement.

Fidèle à l’approche fondée sur les faits, il a été rapporté que les tâches ménagères ne sont pas indignes des jeunes membres de la famille royale ; sans aide domestique résidente à Adelaide Cottage, les enfants, disent les initiés du palais, « s’attendent à ce qu’ils s’en mêlent », rapporte OK !.

« Ils accomplissent absolument des tâches subalternes », révèle l’experte royale Katie Nicholl. « Ils sont bien plus ordinaires que beaucoup ne pourraient l’imaginer – les enfants doivent même faire des corvées en échange de leur argent de poche. Il s’agit d’eux qui veulent avoir une maison familiale normale, heureuse et ordinaire et un style de vie qui, à Adelaide Cottage, ils sont vraiment réaliser. »